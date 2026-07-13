Brezilya Serie C ekiplerinden Amazonas FC, kulübe dava açan stoper Leo Coelho'ya yaptığı veda paylaşımıyla gündem oldu. Teşekkür mesajının altına oyuncunun hatalarıyla yenilen golleri ekleyen kulüp, sosyal medyada "intikam paylaşımı" yorumlarının odağına yerleşti.

Futbol denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri olan Brezilya, bir kulübün futbolcusuna yaptığı sıra dışı veda paylaşımıyla gündeme geldi.

Serie C ekiplerinden Amazonas FC, takımdan ayrılan stoper Leo Coelho için yayımladığı teşekkür mesajına, oyuncunun yaptığı hatalar sonucu yenilen gollerin görüntülerini ekledi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşım, futbol kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Skandal veda: Takım futbolcuyu bu videoyla hedef gösterdi

TEŞEKKÜR MESAJININ ALTINDA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Amazonas FC, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımda Leo Coelho'ya profesyonel bir dille veda etti. Kulüp açıklamasında, "Saha içi ve dışındaki mücadelesi, adanmışlığı ve profesyonelliği için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Ancak paylaşıma eklenen video, mesajın tonuyla tamamen zıt bir görüntü ortaya koydu. Kulüp, Coelho'nun bireysel hataları sonucu takımın kalesinde gördüğü dört golü art arda yayınlayarak futbolcunun olumsuz anlarını öne çıkardı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, paylaşım büyük tepki topladı.

PERDE ARKASINDAN MAAŞ KRİZİ ÇIKTI

Olayın perde arkasındaki neden ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Amazonas FC formasıyla 39 resmi maçta görev yapan ve 2 gole imza atan Leo Coelho'nun, kulübe veda paylaşımından yalnızca iki gün önce Amazonas FC'yi İş Mahkemesi'ne şikayet ettiği öğrenildi.

Deneyimli savunmacı, mahkemeye sunduğu dilekçede yaklaşık beş aydır maaş alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiğini belirtti. Coelho'nun ayrıca ödenmediğini öne sürdüğü maaş ve diğer alacaklarıyla birlikte kulüpten yaklaşık 8.1 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 74.6 milyon TL) tazminat talep ettiği bildirildi.

Skandal veda: Takım futbolcuyu bu videoyla hedef gösterdi

SOSYAL MEDYADA "İNTİKAM PAYLAŞIMI" YORUMLARI

Futbolcunun yasal süreç başlatmasının ardından yalnızca 48 saat içinde yayımlanan veda videosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çok sayıda kullanıcı, kulübün paylaşımını profesyonellikten uzak bulurken, videonun zamanlamasına dikkat çekerek bunun "mahkeme sürecine karşı bir intikam paylaşımı" olduğu yönünde yorumlarda bulundu. Amazonas FC ise paylaşımla ilgili şu ana kadar herhangi bir ek açıklama yapmadı.

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