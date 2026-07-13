Fenerbahçe'den Greenwood çıkarması: Oğuz Çetin transfer için Marsilya'da
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin, resmi imza sürecini tamamlamak üzere Marsilya'ya giderken, transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
- Fenerbahçe yönetimi, oyuncu ve kulübü Marsilya ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.
- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, imza sürecini tamamlamak üzere Marsilya'ya gitti.
- Heyet, Fransa'da Mason Greenwood ve Marsilya kulübü yetkilileriyle son görüşmeleri yapacak.
- Görüşmelerin ardından resmi evrak işlemleri tamamlanacak ve transfer kısa süre içinde duyurulacak.
Fenerbahçe'de uzun süredir gündemi meşgul eden Mason Greenwood transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz yıldızın transferini resmiyete dökmek için son adımı attı. Yönetici Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin, imza sürecini tamamlamak üzere Fransa'nın Marsilya kentine gitti.
Fenerbahçe heyetinin Fransa'da Mason Greenwood ve Marsilya kulübü yetkilileriyle son görüşmeleri gerçekleştireceği ifade edildi. Görüşmelerin ardından resmi evrak işlemlerinin tamamlanması ve transferin kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
GÖZLER FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASINDA
Sarı-lacivertli taraftarların büyük heyecanla takip ettiği transferde artık resmi açıklama için geri sayıma geçildi. Sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.