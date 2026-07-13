Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin, resmi imza sürecini tamamlamak üzere Marsilya'ya giderken, transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemi meşgul eden Mason Greenwood transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz yıldızın transferini resmiyete dökmek için son adımı attı. Yönetici Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin, imza sürecini tamamlamak üzere Fransa'nın Marsilya kentine gitti.

Fenerbahçe heyetinin Fransa'da Mason Greenwood ve Marsilya kulübü yetkilileriyle son görüşmeleri gerçekleştireceği ifade edildi. Görüşmelerin ardından resmi evrak işlemlerinin tamamlanması ve transferin kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Mason Greenwood

GÖZLER FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASINDA

Sarı-lacivertli taraftarların büyük heyecanla takip ettiği transferde artık resmi açıklama için geri sayıma geçildi. Sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

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