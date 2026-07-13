Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kampın son gününde Dinamo Malzenice ve Spartak Trnava ile iki hazırlık maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların ardından İstanbul'a dönerek UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, yurt dışı kampındaki son gününde iki hazırlık maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Malzenice ve Spartak Trnava karşılaşmalarının ardından 14 günlük kamp çalışmalarını tamamlayarak Trnava'dan İstanbul'a dönecek.

Beşiktaş

KAMPIN SON GÜNÜNDE İKİ MAÇ

Beşiktaş, kampın son gününde ilk sınavını TSİ 12.00'de Slovak temsilcisi Dinamo Malzenice karşısında verecek. Basına kapalı olarak oynanacak mücadele, siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı X-BIONIC SPHERE tesislerinde gerçekleştirilecek.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Beşiktaş, TSİ 18.30'da Anton Malatinsky Stadı'nda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyet, iki mücadelede de oyuncuların son durumunu görme ve farklı isimlere forma şansı verme fırsatı bulacak.

Beşiktaş

ROTA AVRUPA LİGİ

Slovakya kampını tamamlayacak olan Beşiktaş, çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. Teknik direktör ve ekibi, Avrupa kupası mesaisine kadar son hazırlıklarını burada tamamlayacak.

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