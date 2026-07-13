Ahbap soruşturması kapsamında avukat Ece Güner gözaltına alındı. Soruşturmada, Güner'in Levent'e yüklü miktarda para gönderdiğinin tespit edildiği öne sürülürken, Ahbap Derneği'nin avukatlığını yaptığı da iddialar arasında yer aldı. Peki, Ece Güner kimdir?

Ece Güner , 1969, Ankara doğumlu. Fransa’da büyüdü. 1992’de, Fransa’nın en iyi hukuk fakültesi sayılan Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Paris, Sorbonne (yeni adıyla, Paris II, Pantheon-Assas) Üniversitesi’nden en üst dereceyle mezun oldu. 27 yıldır uluslararası yatırımlar, basın ve ifade özgürlüğü ve kadın hakları konularında aktif bir hukukçu. Ayrıca, uzun yıllardır anayasa konularında çalışıyor. 2017’de, “Başkanlık” referandumu öncesi, tabloları, yazıları ve Çare Başkanlık mı? adlı kitabıyla, teklif edilen anayasa değişiklikleri hakkında toplumu bilgilendirdi. 2018’de, Ülkem İçin Çare kitabını yayımladı.

Ece Güner, Güner Hukuk Bürosu'nun kurucusu ve yönetici ortağı olup, özellikle uluslararası birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projelerinde son 25 yıldır Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biridir. 1994 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlıdır.

Ece Güner Fransızca, İngilizce ve Türkçe konuşmaktadır.

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