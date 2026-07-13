Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan İslamabad Anlaşması'nın kriz aşamasına geldiğini bildiren İran yönetimi, Washington'ı Hürmüz Boğazı'na yönelik 5. madde üzerinde hile yapmakla suçlarken, bölgedeki Amerikan askeri üslerini doğrudan hedef alacaklarını aktardı.

İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"ABD SÖZÜNÜ TUTMADI, ANLAŞMA KRİZ AŞAMASINDA"

İki ülke arasında imzalanan İslamabad Anlaşması'nın çıkmaza girdiğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin yükümlülüklerini ihlal ettiğini ileri sürerek şöyle konuştu:

"Amerika Birleşik Devletleri taahhütlerini ihlal etmeye devam ettiği sürece, İran da üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınacaktır. İslamabad Anlaşması artık kriz aşamasına girmiştir."

Muskat'ta yapılan görüşmelerde Hürmüz Boğazı dışında hiçbir konunun masaya gelmediğini vurgulayan Bekayi, ABD'nin ilk günden beri hile yaptığını belirterek, "Anlaşma metninde, Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından açılmasının nasıl yapılacağı açıkça yazılmıştır. Temel olarak, anlaşma metninin 5. maddesi, Amerikalıların kendi yorumlarına göre karar vermelerini sağlayacak şekilde esnetilemez. Amerikalılar, İran'ın anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı'nı açmasına izin vermek yerine, ilk günden itibaren hile yaptılar. Bölgedeki ülkeleri kışkırterek ve işbirliği yaparak, İran ile koordineli olan yolu aşmaya çalıştılar. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerden doğrudan sorumludur." diye konuştu.

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"HEDEFİMİZ BÖLGE ÜLKELERİ DEĞİL, SADECE AMERİKAN ÜSLERİDİR"

Bölge ülkelerine yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını, askeri operasyonların sınırlarının net olduğunu aktaran Sözcü Bekayi, bölgedeki Amerikan varlığına işaret etti:

"Bölgedeki hiçbir ülkeye saldırmadık ve saldırmayacağız. İran'ın savunma hamleleri sadece Amerikan üslerine, tesislerine ve mevzilerine karşıdır."

Bekayi ayrıca, suikasta kurban giden İran dini lideri Hamaney'in intikamı konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, "Şehit liderimizin kan davasını takip etmek, ciddi bir ilke ve herkesin talebidir" dedi.

BEKAYİ HAYATINI KAYBEDEN ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM HAKKINDA KONUŞTU

İran Dışişleri Bakanlığı, ani bir rahatsızlık sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı Senatör Lindsey Graham hakkında ise Bakan şunları açıkladı:

"Azrail adaletlidir. Hayatının tamamı kötülük ve saldırganlığı desteklemekle geçmiş olan bir kişi için, insanların zihninde geride kalacak tek şey karanlık bir iz olacaktır. Bu öfkeli ve keskin dilli senatörün ölümü, kesinlikle hiçbir özgür insanın yüreğini sızlatmayacaktır."

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İran ile ABD arasındaki Hürmüz Boğazı krizi tırmanırken, İsrail basınından da dikkat çekici bir iddia geldi. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail güvenlik bürokrasisinin hamlesinden duyduğu endişeyi yazdı. Gazetenin analizine göre, İsrail güvenlik güçleri, Amerika'nın tamamen Hürmüz Boğazı'ndaki krize odaklanmasından ve bu süreçte İran'ın nükleer programına yeterince önem vermemesinden giderek daha fazla endişe duyuyor.

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