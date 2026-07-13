Günde 1500 TL kazanıyorlar! Tek yaptıkları meyveleri koparıp yere atmak
Bursa'da elverişli hava şartları nedeniyle meyve ağaçlarında yaşanan aşırı tutum, hem rekolteyi artırdı hem de "tekleme" işçileri için yeni bir kazanç kapısı oldu. Ağaç sağlığı ve meyve kalitesini korumak amacıyla dallardaki fazla ürünleri seyreltmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Üretici için maliyet oluşturan bu süreçte, günlük 1500 TL yevmiye ile çalışan işçiler, geride kalan meyvelerin güçlenmesini ve pazar değerinin artmasını sağlıyor.
- Dallardaki aşırı meyve tutumu nedeniyle ağaçların yükünü hafifletmek amacıyla tekleme işçileri hummalı bir şekilde çalışıyor.
- Bazı bahçelerde tekleme sonucu yere atılan nektarin çağlaları ve küçük armutların yoğunluğu dikkat çekiyor.
- Gürsu ilçesindeki meyve bahçelerinde tekleme yapan Nurbay Kaya, fazla meyve tutumunun ağaç sağlığı ve meyve kalitesi açısından doğru olmadığını belirtti.
- Tekleme işçileri, ağacın taşıyabileceğinden fazla olan meyveleri koparıp uzaklaştırıyor, bazen bir daldaki meyvenin yarısından fazlasını yere atıyor.
- Tekleme işçileri günlük 1500 lira yevmiye ile çalışıyor, sabah 06.30'da başlayıp akşama 16.30'a kadar mesai yapıyor.
- Tekleme sayesinde geriye kalan meyvelerin güçlendiği, aksi takdirde meyvelerin küçük kalacağı, kalitenin düşeceği ve ürünlerin pazarda yer bulamayacağı ifade edildi.
Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan Bursa'da, bu yıl iklim şartlarının elverişli gitmesiyle yaşanan yüksek verim, en çok tekleme işçilerinin yüzünü güldürdü.
Dallardaki aşırı meyve tutumu nedeniyle ağaçların yükünü hafifletmeye çalışan işçiler, üreticiler için maliyet oluştururken kendileri için önemli bir kazanç kapısı açılan bu dönemde hummalı bir şekilde çalışıyor. Bazı bahçelerde tekleme sonucu yere atılan nektarin çağlaları ve küçük armutların yoğunluğu dikkati çekerken, işçiler her bir ağacı hasat dönemi için titizlikle hazırlıyor.
FAZLA MEYVE AĞAÇ İÇİN ZARARLI
Gürsu ilçesindeki meyve bahçelerinde tekleme yapan Nurbay Kaya, fazla meyve tutumunun bereketli olduğunu ancak ağaç sağlığı ve meyve kalitesi açısından ağaç başına çok meyve bulunmasının doğru olmadığını söyledi. Ağacın taşıyabileceğinden fazla olan meyvelerin koparılıp uzaklaştırılması işini üstlendiklerini dile getiren Kaya, bazen bir daldaki meyvenin yarısından fazlasını koparıp yere attıklarını anlattı.
GÜNLÜĞÜ 1500 LİRA
Günlük 1500 lira yevmiye ile çalıştıklarını belirten Kaya, "Sabah 06.30'da başlıyoruz, akşama 16.30'a kadar çalışıyoruz. Bu zaman içinde 4 kez mola veriyoruz. Tek yaptığımız fazla meyveyi koparıp yere atmak. Dalları rahatlatıyoruz, ağacın verimini artırıyoruz." dedi.
Kaya, tekleme sayesinde geriye kalan meyvelerin güçlendiğini vurgulayarak, bu işlem yapılmadığı takdirde meyvelerin küçük kalacağını, kalitenin düşeceğini ve ürünlerin pazarda yer bulamayacağını sözlerine ekledi.