Bursa'da elverişli hava şartları nedeniyle meyve ağaçlarında yaşanan aşırı tutum, hem rekolteyi artırdı hem de "tekleme" işçileri için yeni bir kazanç kapısı oldu. Ağaç sağlığı ve meyve kalitesini korumak amacıyla dallardaki fazla ürünleri seyreltmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Üretici için maliyet oluşturan bu süreçte, günlük 1500 TL yevmiye ile çalışan işçiler, geride kalan meyvelerin güçlenmesini ve pazar değerinin artmasını sağlıyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan Bursa'da, bu yıl iklim şartlarının elverişli gitmesiyle yaşanan yüksek verim, en çok tekleme işçilerinin yüzünü güldürdü.

Dallardaki aşırı meyve tutumu nedeniyle ağaçların yükünü hafifletmeye çalışan işçiler, üreticiler için maliyet oluştururken kendileri için önemli bir kazanç kapısı açılan bu dönemde hummalı bir şekilde çalışıyor. Bazı bahçelerde tekleme sonucu yere atılan nektarin çağlaları ve küçük armutların yoğunluğu dikkati çekerken, işçiler her bir ağacı hasat dönemi için titizlikle hazırlıyor.

Günde 1500 TL kazanıyorlar! Tek yaptıkları meyveleri koparıp yere atmak

FAZLA MEYVE AĞAÇ İÇİN ZARARLI

Gürsu ilçesindeki meyve bahçelerinde tekleme yapan Nurbay Kaya, fazla meyve tutumunun bereketli olduğunu ancak ağaç sağlığı ve meyve kalitesi açısından ağaç başına çok meyve bulunmasının doğru olmadığını söyledi. Ağacın taşıyabileceğinden fazla olan meyvelerin koparılıp uzaklaştırılması işini üstlendiklerini dile getiren Kaya, bazen bir daldaki meyvenin yarısından fazlasını koparıp yere attıklarını anlattı.

Günde 1500 TL kazanıyorlar! Tek yaptıkları meyveleri koparıp yere atmak

GÜNLÜĞÜ 1500 LİRA

Günlük 1500 lira yevmiye ile çalıştıklarını belirten Kaya, "Sabah 06.30'da başlıyoruz, akşama 16.30'a kadar çalışıyoruz. Bu zaman içinde 4 kez mola veriyoruz. Tek yaptığımız fazla meyveyi koparıp yere atmak. Dalları rahatlatıyoruz, ağacın verimini artırıyoruz." dedi.

Günde 1500 TL kazanıyorlar! Tek yaptıkları meyveleri koparıp yere atmak

Kaya, tekleme sayesinde geriye kalan meyvelerin güçlendiğini vurgulayarak, bu işlem yapılmadığı takdirde meyvelerin küçük kalacağını, kalitenin düşeceğini ve ürünlerin pazarda yer bulamayacağını sözlerine ekledi.

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