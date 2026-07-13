Otomotiv dünyasındaki "fiziksel tuş mu dokunmatik ekran mı?" tartışmasında ezberler bozuldu. İsveçli otomobil dergisi Vi Bilägare'nin gerçekleştirdiği güncel test, sürüş güvenliğindeki asıl kriterin teknoloji türü değil, arayüzün sadeliği olduğunu kanıtladı. 110 km hızla yapılan ölçümler, çok sayıda düğmenin veya büyük ekranların değil, karmaşık menülerin dikkat dağıttığını ortaya koyuyor. Güvenliğin yeni şifresi: Sezgisel tasarımlar.

Yeni bir araştırma, modern otomobillerde giderek büyüyen dokunmatik ekranlarla birlikte, karmaşık hale gelen arayüzlerin sürücünün dikkatini yoldan daha uzun süre ayırmasına neden olduğunu ortaya koydu.



Araştırma sade arayüz tasarımının “fiziksel mi dijital mı?” tartışmasından daha önemli olduğu sonucuna vardı.



İsveçli otomobil dergisi Vi Bilägare tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı testte, 10 farklı otomobilin bilgi-eğlence sistemleri sürücünün dikkatini ne kadar dağıttığı açısından değerlendirildi. Araştırma, dört yıl önce yapılan benzer testin güncellenmiş versiyonu niteliğinde.

Fiziksel tuş mu dijital ekran mı? Tartışmasına son nokta! Önemli olan sadelik

110 KM HIZLA SÜRÜCÜLERİN DİKKATİ TEST EDİLDİ

Test kapsamında sürücülerden 110 kilometre hızla araç kullanırken klima sıcaklığını değiştirme, koltuk ısıtmasını açma, radyo istasyonunu değiştirme, yol bilgisayarını sıfırlama ve ekran parlaklığını ayarlama gibi günlük kullanımda sık yapılan görevleri yerine getirmeleri istendi.



Bu sırada sürücülerin görevi tamamlamak için harcadıkları süre ve dikkatlerini yoldan ne kadar uzaklaştırdıkları ölçüldü.

DÖRT YILDA DİKKATLER DAHA FAZLA DAĞILDI

Sonuçlar, otomobillerdeki bilgi-eğlence sistemlerinin kullanımının son dört yılda daha da karmaşık hale geldiğini ortaya koydu.



Araştırmaya göre sürücüler bu işlemleri tamamlayabilmek için ortalama 813 metre boyunca dikkatlerini büyük ölçüde ekrana vermek zorunda kaldı. Dört yıl önce yapılan benzer testte bu mesafe yaklaşık 756 metre olarak ölçülmüştü.

Fiziksel tuş mu dijital ekran mı? Tartışmasına son nokta! Önemli olan sadelik

“FİZİKSEL Mİ DİJİTAL Mİ?” TARTIŞMASINA SON NOKTA

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise Mazda CX-60 oldu. Konsolda yaklaşık 50 fiziksel düğme bulunmasına rağmen araç, görevleri tamamlama süresi açısından testin en kötü performanslarından birini sergiledi.



Bunun nedeni olarak fiziksel düğmelerin fazlalığından çok, menü yapısının karmaşık olması ve bazı işlevlerin sezgisel şekilde kullanılmaması gösterildi.



Çünkü yine fiziksel düğmeli modelleri temsil eden 2016 model Volvo V60, testi çok daha iyi bir noktada tamamlamayı başardı.



Buna karşılık yalnızca birkaç fiziksel düğmeye sahip olan Tesla Model Y ise daha iyi bir sonuç elde etti. Araştırmacılar bunun nedenini Tesla'nın sade arayüzü, büyük simgeleri ve daha anlaşılır menü yapısına bağladı.

Fiziksel tuş mu dijital ekran mı? Tartışmasına son nokta! Önemli olan sadelik

İşte aynı işlemler için sürücülerin gözlerini ne kadar mesafe yoldan ayırdığına göre yapılan sıralama…

Araç Mesafe (Metre) Mazda CX-60 1137 Mercedes CLA 116 Toyota Corolla Cross 1024 Volvo V60 (2016) 863 BYD Seal U 819 Nissan Qashqai 813 Kia EV3 812 Citroen C3 Aircross 774 Tesla Model Y 608 Skoda Kodiaq 542 Volvo XC60 485

Çalışma, güvenliğin yalnızca fiziksel düğme sayısıyla değil, kullanıcı arayüzünün ne kadar kolay kullanılabildiğiyle de yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

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