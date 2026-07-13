Şili'nin Vina del Mar şehrinde bir askerin hususi aracıyla pazara dalması sonucu ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sahil kenti Vina del Mar'da deniz kuvvetleri mensubu bir asker, hususi aracıyla pazar alanına daldı. Olayda en az 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

TEZGAHLARIN ARASINA DALDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracın pazar tezgahlarına daldığı ve daha sonra öfkeli kalabalığın yuhalamaları arasında sürücünün polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü. Vina del Mar Polis Amiri Albay Jorge Guaita, basına yaptığı açıklamada, sürücünün olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Şilide aracın daldığı pazarda can pazarı! En az 6 ölü, çok sayıda yaralı var

OTOBÜS DURAĞINA ÇARPARAK DURABİLMİŞ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre aracın aşırı hızla ilerlediğini belirten Guaita, "Araç kaldırıma çıktığında savrulmaya başladı. Neyse ki bir otobüs durağına çarparak durabildi, aksi takdirde ilerlemeye devam edebilir ve daha büyük bir yıkıma yol açabilirdi." dedi.

Şilide aracın daldığı pazarda can pazarı! En az 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast ise X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan trajedinin "tüm ülkeyi yasa boğduğunu" aktardı. Kast, "Tüm devlet kurumları, olaydan etkilenenlere yardım etmek ve bu acı olayın sorumluluklarını tamamen netleştirmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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