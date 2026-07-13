Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix’in, kullanıcı ilgisini artırmak ve abonelerini platformda daha uzun süre tutmak amacıyla yeni bir yayın modelini değerlendirdiği iddia edildi. Şirket yöneticilerinin, geleneksel televizyon anlayışına benzer şekilde sürekli yayın yapan canlı kanallar ekleme fikri üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Son dönemde abone sayısında yaşanan radikal düşüş, dijital yayın platformu Netflix’i yeni arayışlara yöneltti. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre şirket yönetimi, izleyicilerin platformda geçirdiği süreyi artırmak için belirli içerik türlerine odaklanan canlı yayın kanallarının hizmete dahil edilmesini tartışıyor.

İÇERİK SEÇMEK İÇİN ZAMAN KAYBEDİLMEYECEK

Plan kapsamında kullanıcıların, seçtikleri türlere göre oluşturulmuş kanallarda film ve dizileri kesintisiz şekilde izleyebileceği ifade ediliyor. Böylece Netflix’in, izleyicilerin içerik seçmek için zaman harcadığı mevcut katalog sistemine alternatif bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Netflix’te yeni dönem! Gizli hazırlık sızdı, kullanıcıları şaşırtan ‘televizyon’ modeli yolda

SADECE KENDİ İÇERİKLERİNDEN OLUŞMAYACAK

Netflix’in üzerinde durduğu seçenekler arasında yalnızca kendi içeriklerinden oluşan canlı kanallar değil, farklı yayın servislerini platform üzerinden sunma fikri de bulunuyor. İddialara göre şirket, NBCUniversal bünyesindeki Peacock gibi üçüncü taraf platformların aboneliklerini kendi uygulaması üzerinden satmayı da değerlendiriyor. Bu modelin, Amazon ve Apple gibi şirketlerin sunduğu farklı dijital servisleri tek çatı altında toplama yaklaşımına benzer şekilde çalışabileceği kaydediliyor.

Netflix’in söz konusu değişiklik arayışının, yayın dünyasında artan rekabetle birlikte ortaya çıktığı değerlendiriliyor. Şirket son yıllarda reklam destekli abonelik paketini hayata geçirirken, canlı yayın tarafında da bazı spor ve özel etkinlik içeriklerini platformuna eklemişti.

Netflix’te yeni dönem! Gizli hazırlık sızdı, kullanıcıları şaşırtan ‘televizyon’ modeli yolda

Öte yandan Netflix’in 2030 ve 2034 Dünya Kupaları’nın ABD yayın hakları için de yarışa dahil olabileceği öne sürüldü. Şirketin, Disney ve YouTube ile birlikte yayın hakları konusunda adaylar arasında yer alabileceği ifade edildi. Kaynaklara göre medya şirketleri, her turnuva için yaklaşık 1,5 milyar ila 2 milyar dolar arasında bir bütçeyi gözden geçiriyor.

SON BİR YILDA YÜZDE 40'TAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Netflix’in yeni hamleleri, şirketin değişen yayın alışkanlıklarına uyum sağlama çabasının bir parçası olarak görülüyor. Platformun hisseleri son bir yılda önemli değer kaybı yaşarken, televizyon izlenme payındaki gerileme de yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Netflix’te yeni dönem! Gizli hazırlık sızdı, kullanıcıları şaşırtan ‘televizyon’ modeli yolda

Wall Street Journal'a göre Netflix'in hisseleri son 12 ayda yüzde 40'tan fazla değer kaybetti. Analiz firması Nielsen'in yayın organına verdiği bilgiye göre, Netflix'in televizyon izlenme oranlarındaki payı bu yıl Nisan ayında yüzde 7,8'e düştü.

ABONELİK ÜCRETLERİNDEKİ ZAMLARLA DA GÜNDEMDE

Şirket ayrıca son dönemde abonelik ücretlerine yaptığı zamlarla da gündeme geldi. Türkiye’de Netflix abonelik paketlerinin aylık ücretleri 189,99 TL ile 379,99 TL arasında değişiyor.

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