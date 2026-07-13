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Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş mevkisinde, kural tanımaz sürücülerin trafiği tehlikeye attığı hatalı sollama anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İki otomobilin aynı anda sollama yaptığı ve hatalı sollama yapan bir ticari taksinin karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulduğu yürekleri ağza getiren görüntüler, yollardaki tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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