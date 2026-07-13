İnsanlık da kalmamış! Çocuk parkında kaydıraklara yağ döktüler
Eskişehir'de bir çocuk parkındaki kaydıraklara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bidonlarla yanık yağ döküldü. Belediye ekipleri parkta temizlik yaparken bölge halkı yaşanan çirkinliğe tepki gösterdi.
- Olay Eskişehir Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta bulunan bir çocuk parkında gece saatlerinde gerçekleşti.
- Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çocukların oyun oynadığı kaydıraklara bidonlarla yanık yağ döktü.
- Bu durum, parkta oynayan çocukların kıyafetlerinin kirlenme ve kayganlaşan zeminde düşme tehlikesi yaşama ihtimalini ortaya çıkardı.
- İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.
- Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akın, faillerin yakalanmasını istedi ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Eskişehir Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta bulunan bir çocuk parkına gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çocukların oyun oynadığı kaydıraklara bidonlarla yanık yağ döktü.
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BELEDİYE TEMİZLEDİ
Gece bu durumdan habersiz parkta oynayan çocukların kıyafetlerini yağa bulama ihtimali söz konusu olurken kayganlaşan zemin nedeniyle düşme tehlikesi ile karşı karşıya geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparak parkı yeniden normal haline getirdi.
"FAİLLER YAKALANMALI"
Olayla ilgili üzüntüsünü ve tepkisini dile getiren Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akın, "Gerçekten çok üzüldük. Çocukların oyun alanında ne amaçla, neden böyle bir şey yapmışlar, Hiç doğru bir şey değil, bir anlam biz de veremedik. Çocukları kirletmekle, çocukları orada üzmekle, ağlatmakla ellerine ne geçecek bilmiyoruz. Tabii ki bu konuyla ilgili fail ya da faillerin yakalanmasını istiyoruz. Belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz, oraları temizleyip normal haline getirmişler. Çok yanlış işler bunlar" dedi.