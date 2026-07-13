Eskişehir'de bir çocuk parkındaki kaydıraklara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bidonlarla yanık yağ döküldü. Belediye ekipleri parkta temizlik yaparken bölge halkı yaşanan çirkinliğe tepki gösterdi.

Eskişehir Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta bulunan bir çocuk parkına gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çocukların oyun oynadığı kaydıraklara bidonlarla yanık yağ döktü.

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BELEDİYE TEMİZLEDİ

Gece bu durumdan habersiz parkta oynayan çocukların kıyafetlerini yağa bulama ihtimali söz konusu olurken kayganlaşan zemin nedeniyle düşme tehlikesi ile karşı karşıya geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparak parkı yeniden normal haline getirdi.

İnsanlık da kalmamış! Çocuk parkında kaydıraklara yağ döktüler

"FAİLLER YAKALANMALI"

Olayla ilgili üzüntüsünü ve tepkisini dile getiren Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akın, "Gerçekten çok üzüldük. Çocukların oyun alanında ne amaçla, neden böyle bir şey yapmışlar, Hiç doğru bir şey değil, bir anlam biz de veremedik. Çocukları kirletmekle, çocukları orada üzmekle, ağlatmakla ellerine ne geçecek bilmiyoruz. Tabii ki bu konuyla ilgili fail ya da faillerin yakalanmasını istiyoruz. Belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz, oraları temizleyip normal haline getirmişler. Çok yanlış işler bunlar" dedi.

İnsanlık da kalmamış! Çocuk parkında kaydıraklara yağ döktüler

İnsanlık da kalmamış! Çocuk parkında kaydıraklara yağ döktüler

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