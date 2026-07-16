İstanbul Valiliğinin orman yangınlarını önlemeye yönelik aldığı havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ile kullanımına ilişkin yasak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kent genelinde 28 Ekim'e kadar geçerli olacak uygulamanın denetimleri emniyet ve jandarma ekiplerince aralıksız sürdürülecek. Yasağa uymayan kişi ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılacak.

İstanbul Valiliğinin orman yangınlarıyla mücadele kapsamında aldığı havai fişek ve meşale yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ile kullanımı 28 Ekim'e kadar yasak olacak.

Valilik, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı mevcut tedbirlere ek önlemler alındığını belirtti. Karar doğrultusunda İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin hem satışı hem de kullanımı bugünden itibaren yasak kapsamına alındı.

Bugünden itibaren geçerli! İstanbul'da havai fişek ve meşale kullanımına yasak

Yasak, 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Uygulama süresince emniyet, jandarma ve ilgili kamu kurumları tarafından denetimler artırılacak. Yasağa aykırı hareket eden kişi ve işletmeler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlemler uygulanabilecek.

Valilik, vatandaşlardan özellikle düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda havai fişek ve meşale kullanmaktan kaçınmalarını isterken, alınan tedbirlerin amacının olası orman yangınlarının önüne geçmek ve can ile mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası