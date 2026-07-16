Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemimin üçüncü ülkelere gönderilmesi ihtimaline ilişkin açıklama yapan MSB kaynakları S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak” ifadelerini kullanıldı.

Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı sonrasında ABD'nin F-35 programından çıkarılması ve CAATSA yaptırımlarına maruz kalması, gündemde sıcak yerini koruyan konulardan biri olmuştu.

Türkiye'nin S-400 sistemlerini üçüncü bir ülkeye satacağı iddia edilirken Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçaksavar füze sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduğunu söylemişti. Peskov, "Son derece hassas bir konu. Rusya ile Türkiye temas halinde" demişti.

MSB’den S-400 açıklaması! ‘Çalışmalar devam ediyor’

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

MSB’den S-400 açıklaması! ‘Çalışmalar devam ediyor’

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk geçen hafta 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirerek “Geride bıraktığımız hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir” dedi.

Öte yandan 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 19 oldu, engellenen kişi sayısı da 41 bin 830’a ulaştı.

MSB’den S-400 açıklaması! ‘Çalışmalar devam ediyor’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaynakları tarafından düzenlenen toplantında öne çıkan başlıklar şöyle;

S-400 KONUSU

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MSB’den S-400 açıklaması! ‘Çalışmalar devam ediyor’

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Türkiye ve Suriye arasında denizcilik alanında askeri iş birliğini ve koordinasyonu güçlendirmek, iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların görüşülmesi maksadıyla 13 Temmuz 2026 tarihinde Suriye’ye ziyaret gerçekleştirilmiştir. Türkiye ile Mısır arasındaki son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler sonucunda askeri iş birliği de önemli bir ivme kazanmıştır.

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