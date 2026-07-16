Kamulaştırma bedellerini ödemeyen CHP'li Manavgat Belediyesi'ne haciz geldi. 60 milyon liralık alacağa karşı harekete geçen mağdurların avukatı, 7 milyon lira değerindeki 3 aracı yediemin otoparkına çektirdi.

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne gece yarısı haciz geldi. Kamulaştırma bedellerini alamayan 20 vatandaşın avukatı tarafından başlatılan işlemle, belediyeye ait milyonluk araçlara el kondu.

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ARAÇLAR YEDİEMİN'E ÇEKİLDİ

Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullandığı 3 araç Avukat Emre Erdoğan ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gözetiminde yediemin otoparkına götürülürken, Side Hizmet binasında haczedilen bir araç ise kapalı otoparkta olması nedeniyle yediemin otoparkına çekilemedi.

CHP'li belediyeye gece yarısı haciz! Milyonluk araçlara el kondu

"MÜVEKKİLLERİMİN ALACAĞI 60 MİLYON LİRA"

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Avukat Emre Erdoğan, "20 dolayında müvekkilimin mülkleri otopark olarak kullanılmak üzere Manavgat Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştı. Ne var ki Manavgat Belediyesi bugüne kadar kamulaştırma bedellerini ödemedi. Müvekkillerim adına Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açmış olduğumuz dava karara bağlandı. Mahkemenin kararı doğrultusunda haciz işlemi gerçekleştiriyoruz. Müvekkillerimin Manavgat Belediyesinden kamulaştırma bedeli olarak alacağı yaklaşık 60 milyon liradır. Şu an 3 makam aracı yediemin otoparkına çekildi, bir araç ise Side'de bulunan hizmet binasının kapalı otoparkında olması nedeniyle yediemine çekilemedi. Haczedilen araçların tahmini değeri 7 milyon lira dolayındadır" dedi.

CHP'li belediyeye gece yarısı haciz! Milyonluk araçlara el kondu

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