Türkiye ekonomisinde kritik gelişme! Milyarlarca lira fazla verdik
Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 1 trilyon 509,6 milyar lira, giderleri 1 trilyon 395,5 milyar lira olarak hesaplandı. Böylece bütçe haziran ayında 114,2 milyar lira fazla verdi.
- Haziran ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66 artarak 1 trilyon 509 milyar 630 milyon liraya yükseldi.
- Haziran ayında bütçe giderleri yüzde 12,6 artışla 1 trilyon 395 milyar 467 milyon liraya ulaştı.
- Ocak-haziran döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 7 trilyon 787 milyar 344 milyon lira oldu.
- Ocak-haziran döneminde bütçe giderleri yüzde 32,7 yükselerek 8 trilyon 730 milyar 179 milyon lira olarak gerçekleşti.
- Merkezi yönetim bütçesi haziranda 114 milyar 164 milyon lira fazla verdi.
- Ocak-haziran döneminde ise merkezi yönetim bütçesinde 942 milyar 835 milyon lira açık oluştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Veriye göre, haziran ayındaki gelişmeler dikkat çekti.
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BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ
Haziranda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66 artarak 1 trilyon 509 milyar 630 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 12,6 artışla 1 trilyon 395 milyar 467 milyon liraya ulaştı.
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 7 trilyon 787 milyar 344 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 32,7 yükselerek 8 trilyon 730 milyar 179 milyon lira oldu.
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BÜTÇE HAZİRANDA FAZLA VERDİ
Merkezi yönetim bütçesi, haziranda 114 milyar 164 milyon lira fazla verirken ocak-haziran döneminde 942 milyar 835 milyon lira açık oluştu.