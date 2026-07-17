Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu hakkında dikkat çeken transfer itirafı geldi. 32 yaşındaki santrfor için Türkiye'den ve Arap ülkelerinden bordo-mavili kulübe teklifler geldiği belirtildi. Vedat Muriqi'nin ardından kadrosuna bir santrfor daha almak isteyen Fenerbahçe'nin, Onuachu teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Yıldız golcüleri Paul Onuachu'ya Türkiye ve Körfez ülkelerinden teklifler geldiğini aktaran Kafkas, iskelet kadroyu korumak istediklerini vurguladı.

Zeyyat Kafkas

"SATILMAYACAK OYUNCUMUZ YOK"

Bordo-mavili kulübün yöneticisi, "Onuachu'ya Türkiye'den ve Arap kulüplerinden teklifler oldu. Biz bu kadroyu bozmak istemiyoruz. Ancak istediğimiz seviyede çok iyi bir teklif gelirse değerlendirebiliriz. Aslında satılmayacak oyuncumuz yok ama bu kadar iyi bir takım kurmuşken iskelet kadroyu korumak istiyoruz. Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncu bile doğru teklif gelirse satılabilir. Cabral, Trabzon'a gelmeden transfer teklifi aldı ancak bunu hiç düşünmedik" dedi.

FENERBAHÇE İDDİASI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Paul Onaucu için Trabzonspor'a teklif yaptığı ortaya çıktı. Buna karşın sarı-lacivertlilerin teklifi, Karadeniz devinin beklentilerini karşılamadı. Olumsuz cevap alan Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki santrfor için ilerleyen günlerde teklifini yükselterek bir kez daha kapıyı çalacağı aktarıldı.

Paul Onuachu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYİ PAYLAŞTI

Karadeniz kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Onuachu, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta kaydettiği 22 gol ile krallık yarışında RAMS Başakşehir'den Eldar Shomurodov'la birlikte zirvede yer aldı.

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