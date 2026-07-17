Fenerbahçe'de Paul Onuachu sürprizi: Trabzonspor flaş teklif için kararını verdi
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu hakkında dikkat çeken transfer itirafı geldi. 32 yaşındaki santrfor için Türkiye'den ve Arap ülkelerinden bordo-mavili kulübe teklifler geldiği belirtildi. Vedat Muriqi'nin ardından kadrosuna bir santrfor daha almak isteyen Fenerbahçe'nin, Onuachu teklifinde bulunduğu iddia edildi.
- Yıldız golcü Paul Onuachu'ya Türkiye'den ve Arap kulüplerinden teklifler olduğu açıklandı.
- Trabzonspor, iskelet kadroyu korumak istediğini ancak istenilen seviyede çok iyi bir teklif gelirse değerlendirebileceğini belirtti.
- Kulüp yöneticisi, 'satılmayacak oyuncumuz yok' ifadesini kullandı ve üç gün önce transfer edilen oyuncunun bile doğru teklif gelirse satılabileceğini söyledi.
- Fenerbahçe'nin, Paul Onuachu için Trabzonspor'a teklif yaptığı ancak rakamın beklentileri karşılamadığı iddia edildi.
- Onuachu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maçta 22 gol atarak gol krallığında zirveyi paylaştı.
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Yıldız golcüleri Paul Onuachu'ya Türkiye ve Körfez ülkelerinden teklifler geldiğini aktaran Kafkas, iskelet kadroyu korumak istediklerini vurguladı.
"SATILMAYACAK OYUNCUMUZ YOK"
Bordo-mavili kulübün yöneticisi, "Onuachu'ya Türkiye'den ve Arap kulüplerinden teklifler oldu. Biz bu kadroyu bozmak istemiyoruz. Ancak istediğimiz seviyede çok iyi bir teklif gelirse değerlendirebiliriz. Aslında satılmayacak oyuncumuz yok ama bu kadar iyi bir takım kurmuşken iskelet kadroyu korumak istiyoruz. Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncu bile doğru teklif gelirse satılabilir. Cabral, Trabzon'a gelmeden transfer teklifi aldı ancak bunu hiç düşünmedik" dedi.
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FENERBAHÇE İDDİASI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Paul Onaucu için Trabzonspor'a teklif yaptığı ortaya çıktı. Buna karşın sarı-lacivertlilerin teklifi, Karadeniz devinin beklentilerini karşılamadı. Olumsuz cevap alan Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki santrfor için ilerleyen günlerde teklifini yükselterek bir kez daha kapıyı çalacağı aktarıldı.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYİ PAYLAŞTI
Karadeniz kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Onuachu, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta kaydettiği 22 gol ile krallık yarışında RAMS Başakşehir'den Eldar Shomurodov'la birlikte zirvede yer aldı.