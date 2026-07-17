BaBaLa TV'nin kurucusu ve içerik üreticisi Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Oğuzhan Uğur'un hayatı, kariyeri ve neden gözaltına alındığı merak ediliyor.

Sosyal medya içerikleri, YouTube programları ve müzik çalışmalarıyla tanınan Oğuzhan Uğur gündeme geldi. Deprem döneminde AHBAP Derneği ile yürütülen yardım faaliyetlerine ilişkin soruşturma çerçevesinde Oğuzhan Uğur ve 6 kişi gözaltına alındı.

OĞUZHAN UĞUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında BaBaLa TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur ile birlikte 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin sabah saatlerinde Uğur'un evinde arama yaptığı, ardından da emniyete götürüldüğü bildirildi.

Soruşturma, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ahbap Derneği'nin bağış hesapları ve mali işlemlerine ilişkin iddialar üzerine yürütülüyor. Dosya kapsamında daha önce de çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama kararları uygulanmıştı.

Oğuzhan Uğur kimdir, neden gözaltına alındı?

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde tamamlayan Uğur, kariyerine yönetmen yardımcısı olarak başladı. Daha sonra yönetmenlik, senaristlik ve müzisyenlik alanlarında çalışmalar yaptı. 2011 yılında "Ağır Abi" filmini yönetti, 2012 yılında ise "Çok Şükür" adlı ilk albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Oğuzhan Uğur kimdir, neden gözaltına alındı?

Dijital medya alanındaki çıkışını ise 2017 yılında kurduğu BaBaLa TV ile gerçekleştirdi. Hazırlayıp sunduğu P!NÇ, RÖNT ve özellikle farklı siyasi görüşlerden isimleri vatandaşlarla buluşturan Mevzular: Açık Mikrofon programıyla geniş kitlelere ulaştı. Yönetmenlik, müzisyenlik ve içerik üreticiliğinin yanı sıra YouTube yayıncılığıyla da tanınan Oğuzhan Uğur, son olarak Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hakkında verilen gözaltı kararıyla yeniden gündeme geldi.

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