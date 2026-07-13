AHBAP Derneği tarafından toplanan deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı iddiaları üzerine Haluk Levent gözaltına alındı. O dönemde Levent'le bağış toplayan isimlerden Oğuzhan Uğur'dan ise bir açıklama geldi.

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul’dan İzmir’e gittiği belirlenen Haluk Levent, Bursa Otobanı’nda İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Levent, Bursa’da yapılan sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

BAĞIŞLAR NEREDE?

Deprem zamanı AHBAP hesabında toplanan milyonlarca liralık bağışların, Levent tarafından kullanıldığı iddiasıyla başlayan soruşturmada, çok sayıda isim gözaltına alındı.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiası araştırılırken; deprem zamanı en çok bağış toplayan isimlerden birisi de fenomen ve BabalaTV kurucusu Oğuzhan Uğur olmuştu. Yaşanan son gelişmelerin ardından gözler Uğur'a çevrildi.

Haluk Leventin ardından gözler ona çevrilmişti! Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

OĞUZHAN UĞUR: KURUŞU KURUŞUNA HESAP VERİLMELİ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Uğur; "Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak" dedi.

Haluk Leventin ardından gözler ona çevrilmişti! Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

"BEN BAĞIŞ TOPLAMADIM"

Uğur'un açıklaması şöyle devam etti: "Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. “Güven” dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."

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