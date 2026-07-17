Albayrak Hazır Beton, Masfen Enerji, Metgün Enerji Yatırımları ve Kardemir Çelik Sanayi şirketlerinin ilk halka arzına onay verildi. Talep süreçlerinin gelecek hafta başlaması öngörülüyor. 4 halka arzın büyüklüğünün 13 milyar 776 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da son dönemde artan halka arzlara 4 yeni şirket daha eklendi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından dün açıklanan haftalık bültende Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 38,60 TL’den, Masfen Enerji A.Ş.'nin 45,68 TL’den, Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 20,00 TL’den ve Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 35,00 TL’den ilk harka arsına onay verildi.

13,8 MİLYARLIK ARZ

Söz konusu halka arzların toplam büyüklüğünün 13 milyar 776 milyon TL’yi bulması bekleniyor. Kardemir Çelik Sanayi 4,48 milyar TL ile en büyük halka arz olarak öne çıkarken talep toplama süreçlerinin gelecek haftadan itibaren başlaması bekleniyor.

13,8 milyar liralık arz! Borsaya 4 yeni şirket daha…

TEMMUZDA 12 ŞİRKET…

Temmuz ayında "ilk işlem görme" tarihleri dikkate alındığında Beta Enerji, Orzaks İlaç, Soho Giyim, Golda Gıda, Ekim Turizm, İsvea Seramik, Saat ve Saat ve Şa-Ra Enerji'nin de halka arzları gerçekleşmişti. Böylece son arzlarla birlikte bu ay 12 şirket borsaya “merhaba” diyecek.

BORSADA BEKLENTİLER

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 14.000 desteği üzerinde tutunmaya devam ederken, dünkü işlemlerde %1,21 primle 14.251 puandan kapanış yaptı.

Piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler, petrol fiyatlarının seyri ve bu akşam Fitch’ten gelebilecek not değerlendirmesi takip ediliyor.

13,8 milyar liralık arz! Borsaya 4 yeni şirket daha…

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Yapı Kredi tarafından paylaşın analizde “14.000 desteğinin aşağı kırması durumunda satış baskısı derinleşebilir. Böyle bir gelişme halinde 13.500-13.000 riskleri gündeme gelebilir. Endeksin yeniden güç kazanabilmesi için 14.600 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda da 15.200 zirve bölgesini aşmaya yönelik yeni bir hareketin oluşabileceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası