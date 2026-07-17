Ankara'da silah zoruyla para ve gayrimenkul gaspı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda, "Ağa" lakaplı elebaşının gasp edip karargah ve silah deposu olarak kullandığı "tehdit evi" deşifre edildi. Polisin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında çete liderinin de bulunduğu 12 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aramalarda mağdurlar adına düzenlenen senetler ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki organize suç örgütü mensuplarının yakalanmasına ilişkin soruşturma başlattı.

PARA VE GAYRİMENKULLERİ GASP ETTİLER

Bu kapsamda çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silah tehdidiyle hedef aldıkları kişilerin paralarını ve gayrimenkullerini gasbeden suç örgütü üyelerini tespit etti.

TEHDİT EVİ KURMUŞLAR

"Ağa" lakaplı suç örgütü elebaşının Ankara'da bir evi "tehdit" yoluyla üzerine alıp örgütün merkezi haline getirdiği, talimatlarını buradan verdiği, silahları da bu evde sakladığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlıların telefonlarında ve sosyal medya hesaplarında silahla çekilmiş fotoğraflar, ateş ederken kaydedilen videolar ve mağdurlara gönderdikleri tehdit mesajları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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