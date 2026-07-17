Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 550 Sözleşmeli Diyetisyen, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımı yapılacağını açıkladı. Peki, GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 550 personel alımı ardından sürecin ayrıntıları gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 Yılı Sözleşmeli Diyetisyen, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 100 Diyetisyen, 150 Psikolog ve 300 Sosyal Çalışmacıalınacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 550 personel alım ilanı! GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 20–24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Sözleşmeli Diyetisyen, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alımı,2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 (üç) katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre gerçekleştirilecek.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 20 – 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

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