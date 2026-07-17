Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, 2026 yılı fındık hasadı döneminde uygulanacak tarım işçisi ücretlerini, yemek işçiye ait olmak üzere günlük net 1.750 lira olarak kararlaştırıldı.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, İl Koordinasyon Kurulu'nun bir araya gelerek 2026 yılı fındık hasat sezonunda uygulanacak ücretlere ilişkin karar aldığını açıkladı.

Hasat döneminde çocuk işçiliğine karşı hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Soydan, fındık toplama işlerinde çalıştırılması yasak olan yaştaki çocuklar ile çalışamayacak durumda olan yaşlı ve hasta işçilerin bahçelerde bulunmaması gerektiğini belirtti. Soydan, çalıştırıldığı tespit edilen her çocuk için idari para cezası uygulanabileceğini ifade etti.

"YAŞ VE CİNSİYET AYRIMI YAPILMAKSIZIN"

2026 yılı hasat döneminde fındık toplama işlerinde görev alacak tarım işçilerinin ücretlerine ilişkin bilgi veren Soydan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işçiye ait olmak üzere günlük net ücretin 1.750 lira olarak belirlenmesine karar verilmiştir" dedi.

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AŞÇI VE ÇUVALCI ÜCRETİ

Fındıkların taşınması işlerinde görev alacak 10-15 kişilik ekiplerde aşçı ücretinin günlük 1.750 lira, çuvalcı ücretinin ise günlük 1.900 lira olarak belirlendiğini kaydeden Soydan, kilogram usulüyle hasat yapılan bahçelerde çuvalcı ücretinin günlük 2 bin 250 lira olacağını söyledi.

Soydan, İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan diğer tavsiye kararlarını ise şöyle sıraladı:

"Katırcı ücretinin katırıyla birlikte günlük 3 bin 500 lira, kilogram hesabıyla fındık toplayan işçilerin ücretinin kilogram başına 15 lira, patoz saat ücretinin 6 bin lira olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Tarım aracılarına ise 15 işçiye kadar günlük bin 900 lira, 15 işçiden fazla işçi için günlük 2 bin 100 lira ücret ödenmesi uygun görülmüştür. Ayrıca iş aracılarından İŞKUR il müdürlüklerinden alınmış aracı belgesi istenmesi, aracı belgesi bulunmayanlara iş verilmemesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır."

İl Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde olduğu da belirtildi.

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