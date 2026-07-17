Şarkıcı Tan Taşçı, katıldığı bir programda beslenme alışkanlıklarına ilişkin yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Özellikle balık ve yumurta tüketimiyle ilgili ifadeleri tepki çekti. Taşçı, “Yumurta, teknik olarak tavuğun reglisidir aslında. Nasıl soframıza geldi bilmiyorum ama yumurta yemek bilimsel açıdan çok tehlikeli. Balık yiyen insan zehirlenir. Balıkçıda helva yersin, zehirlenme geçsin gözün açılsın diye” şeklinde konuştu.

Son dönemde verdiği konserlerle adından söz ettiren Tan Taşçı, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Programda vegan beslenme üzerine konuşan Taşçı, bu hayat biçiminin kendisine olumlu katkılar sağladığını söyledi.

Hülya Avşar'ın "Vegan olmayı çok merak ediyorum" sözleri üzerine konuşan Taşçı, "Veganlıktan hiç zarar görmedim. Aksine hayatım çok hafifledi. Hem ruhsal hem fiziksel olarak çok daha sağlıklı yaşamaya başladım" ifadelerini kullandı.

"BALIK YEMEK BİZİ ALIKLAŞTIRIR"

Günümüzde vegan beslenmenin sanıldığı kadar zor olmadığını belirten Taşçı, balık tüketimiyle ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Balığın çeşitli riskler taşıdığını öne süren şarkıcı, "Balık yiyen insan zehirlenir. Balıkçıda helva yersin, zehirlenme geçsin gözün açılsın diye. Balık yemek bizi alıklaştırır. Biraz aklımız, hafızamız gider. Zarar verir" dedi.

Tan Taşçı'nın yumurta ve balık sözleri ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geldi

"YUMURTA TAVUĞUN REGLİSİDİR"

Hayvansal gıdaların insan sağlığına zarar verdiğini savunan Taşçı, yumurta tüketimiyle ilgili de tartışmaya neden olan açıklamalarda bulundu:

"Yumurta, teknik olarak tavuğun reglisidir aslında. Nasıl soframıza geldi bilmiyorum ama yumurta yemek bilimsel açıdan çok tehlikeli" diyen Taşçı, vegan beslenmenin kısa süreli de olsa denenmesinin faydalı olacağını öne sürdü. Şehir yaşamının insan doğasına uygun olmadığını belirten şarkıcı, bunun kapitalist düzenin bir sonucu olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Taşçı'nın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı, şarkıcının beslenmeye ilişkin sözlerine tepki gösterirken, "Lütfen sadece şarkı söyle", "Uzmanlık alanın bu değil", "Beslenme konusunda insanları yönlendirme" ve "Yılların sempatisini birkaç sözle kaybetmeye çalışma" şeklinde yorumlar yaptı.

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