İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 24 kişi yaralandı
Eskişehir'de seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Feci kazada 24 kişi yaralandı.
Özetle DinleYolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 24 kişi yarala...
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Gündem 10 dk önce
Kütahya - Eskişehir kara yolu Kümbet kavşağı mevkiinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 24 yolcu yaralandı.
- Kaza, Cemal Yıldırım idaresindeki 26 ND 010 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünün şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.
- Otobüs şarampole devrildi.
- Kazada, otobüs içerisinde bulunan 24 yolcu yaralandı.
- Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia ediliyor.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kütahya - Eskişehir kara yolunda, Kümbet kavşağı mevkiinde edinilen bilgilere göre, Cemal Yıldırım idaresindeki 26 ND 010 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.
ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İDDİASI
Kazada, otobüs içerisinde bulunan 24 yolcunun yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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