Öğrenciler için bilgisayar ve tablet; ders notlarına, çevrim içi eğitim platformlarına, sunumlara ve proje dosyalarına erişimin temel aracıdır. Sınav veya teslim döneminde yaşanan bir cihaz arızası, yalnızca teknik problem değil doğrudan eğitim sürekliliği sorunudur. Bu nedenle hızlı teknik servis, öğrenci bilgisayarı seçerken dikkate alınması gereken satış sonrası kriterlerden biridir.

1 saat Laptop + Tablet 8 şehir Uygun onarım hedefi Eğitim cihazları Hizmet erişimi

CİHAZ ARIZASI EĞİTİM SÜRECİNİ NASIL ETKİLER?

Ders materyallerine erişilememesi, ödevlerin zamanında gönderilememesi ve çevrim içi oturumların kaçırılması en görünür sonuçlardır. Bunun yanında ödünç cihazda gerekli programların bulunmaması veya dosyaların eşitlenmemesi de öğrencinin çalışma düzenini bozabilir.

SINAV VE PROJE DÖNEMLERİNDE HIZIN DEĞERİ

Yoğun dönemlerde birkaç günlük servis beklemesi telafi edilmesi zor bir zaman kaybına dönüşür. Uygun işlemlerde cihazın aynı ziyaret içinde teslim edilmesi, öğrencinin çalışma planına daha hızlı dönmesini sağlar. Casper 1 Saatte Servis bu ihtiyaca arıza tespiti, onarım ve testleri tek akışta ele alarak cevap verir.

LAPTOP VE TABLETLER HİZMET KAPSAMINDA MI?

Casper logosu taşıyan dizüstü bilgisayarlar ve tabletler hizmet kapsamında değerlendirilebilir. Son bir yıllık verilerde 4.108 laptop ve 1.821 tablet bir saatin altında teslim edilmiştir. Garanti süresi bitmiş ürünler de teknik değerlendirme sonrasında hizmetten yararlanabilir.

ÖĞRENCİLER SERVİS ÖNCESİNDE NASIL HAZIRLANMALI?

Ders ve proje dosyaları mümkünse bulut veya harici diske yedeklenmeli, cihazın şarj adaptörü yalnızca isteniyorsa götürülmeli ve arızanın ne zaman başladığı kısa biçimde not edilmelidir. Sınav tarihi gibi zaman açısından kritik bilgiler servis kabulünde açıkça paylaşılabilir; ancak teknik kapsam teslim süresinin temel belirleyicisidir.

HIZLI DEĞERLENDİRME TABLOSU

Öğrenci ihtiyacı Hızlı servisin katkısı Çevrim içi ders Derse yeniden erişim süresini kısaltır Proje teslimi Dosya ve uygulamalara dönüşü hızlandırır Sınav hazırlığı Çalışma planındaki kesintiyi azaltır Kampüs hareketliliği Cihazı aynı ziyaret içinde alma imkanı oluşturur

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenci belgesi gerekiyor mu?

1 Saatte Servis genel bir hizmettir; öğrenci belgesi koşulu açıklanmamıştır.

Tabletler de bir saatte onarılabilir mi?

Arıza hızlı onarıma uygunsa mümkün olabilir.

Randevu almak gerekir mi?

Hayır; ilgili servis noktaları randevusuz çalışır.

Sonuç

Öğrenciler için hızlı teknik servis, ders ve proje sürekliliğini koruyan pratik bir güvencedir. Satın alma kararında yalnızca cihazın performansına değil, arıza halinde eğitime ne kadar hızlı dönülebileceğine de bakılmalıdır. Casper 1 Saatte Servis uygun laptop ve tablet onarımlarında bu kesintiyi azaltmayı hedefler.

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