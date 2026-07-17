Lionel Messi’nin 2007’de leğende yıkadığı ve kucağında poz verdiği o bebek şimdi rakibi oldu. Arjantinli yıldız, İspanyol Lamine Yamal’a karşı kupa savaşı verecek.

Yıllar sonra ilginç bir tesadüf... Pazar gecesi İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali yıllar sonra iki ismi tekrar karşı karşıya getirecek.

ÇEKİLİŞLE BULUŞMA!

Bir yanda 39’luk yaşayan efsane Lionel Messi. Diğer tarafta futboluyla herkesi kendine hayran bırakan 19’luk Lamine Yamal. Bu iki isim 2007’de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) için Barcelonalı oyuncularla fotoğraf çektirme çekilişinde karşılaştı. Çekilişi kazanan Yamal’ın ailesi şanslıydı. Ve yeni doğan Lamine o dönem 20 yaşında olan Messi’nin kucağına verildi.

Kucaktaki bebek şimdi rakip! Dünya Kupası finali ilginç bir karşılaşmaya sahne olacak: Messi-Yamal

BABASI PAYLAŞMIŞTI

Aradan yıllar geçti. Lamine Yamal, çok yetenekli bir çocuk olarak Messi’nin eski Barcelona’sında yıldızlaştı. Hayat onları 2007’nin ardından pazar gecesi de New Jersey’de oynanacak Dünya Kupası finalinde bir defa daha karşı karşıya getirecek. O dönemde çekilen fotoğrafı Yamal’ın babası Mounir Nasraoui Instagram’da ‘iki efsanenin başlangıcı’ başlığı ile paylaşmıştı. Şu ana kadar Dünya Kupası’nda gol atamayan Yamal, hayranlık duyduğu Ronaldo ile Real Madrid’den rakibi dünya yıldızı Mbappe’yi eledi. Acaba sırada Messi mi var bunu göreceğiz!

Kucaktaki bebek şimdi rakip! Dünya Kupası finali ilginç bir karşılaşmaya sahne olacak: Messi-Yamal

LİONEL MESSİ: KİM RAHATSIZ OLURSA OLSUN EN İYİSİ BİZİZ

“Üst üste beş final, art arda iki Dünya Kupası finali... Son dört yılın en iyisi biziz. Kimsenin bize

hiçbir şeyi bedavadan vermediğini gösterdik.”

BİR YIL ÇALIŞTIM

Arjantin’in kaptanı Lionel Messi, unutulmaz bir geri dönüşle İngiltere’yi eleyerek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası’na hazırlanmaya yaklaşık bir yıl önce başladığını belirten Messi, “Aralık ayını Arjantin’de, sabah akşam antrenman yaparak geçirdim. Dünya Kupası’na mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için elimden geleni yaptım. Bunun bir futbol maçı olduğunu biliyorduk ancak millî marşımızı söylediğimiz andan itibaren çok farklı duygular yaşadık.” ifadelerini kullandı.

Kucaktaki bebek şimdi rakip! Dünya Kupası finali ilginç bir karşılaşmaya sahne olacak: Messi-Yamal

MİNNETTARIM

Başarılarını değerlendiren Messi, “Üst üste beş final, art arda iki Dünya Kupası finali... Son dört yılın en iyisi biziz. Bu durum kimi rahatsız ederse etsin, ne söylenirse söylensin; bu takım sahada hiçbir başarının bize kolayca gelmediğini gösterdi. Kariyerimde ve özel hayatımda sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Bundan sonrasında ne olacağını zaman gösterecek.” dedi. Messi, “Taraftarlara Katar’da söylediğimin aynısını söylüyorum. Keyif alın. Bu takım sizi asla yüzüstü bırakmayacak.” diye konuştu.

LİONEL SCALONİ: İNSANLAR FİNALİN TADINI ÇIKARACAK

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni adına da ilginç bir final olacak. İngiltere mücadelesindeki oyundan gurur duyduğunu belirten ve “Bu galibiyet kardeşliğin, vazgeçmemenin, sonuna kadar savaşmanın ispatı. Oyuncularıma minnettarım” dedi. İnsanların finalin tadını çıkaracağı öngörüsünde bulunan Scaloni, “Luis de la Fuente (İspanya teknik direktörü) teknik direktör kursumda eğitmenlerimdendi. Onunla özel bir ilişkim vardı. Şimdi finalde karşılaşacağız. Ben İspanya’da yaşıyorum, İspanyol ailem var ama pazar günü üzgünüm, kazanmaya çalışacağız.” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası