İspanya ile Arjantin arasında 19 Temmuz Pazar akşamı oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında düdük çalacak hakem belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final müsabakasının hakemi açıklandı.

DEV FİNALİN HAKEM EKİBİ

New Jersey Stadyumu'nın ev sahipliği yapacağı maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını, vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak. Mücadelede Yedek Yardımcı Hakem olarak yine Ürdün'den Mohammad Alkalaf yer alacak.

Slavko Vincic, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Brezilya-Fas ve Ürdün-Cezayir arasındaki karşılaşmaları yönetti. Vincic, son 32 turunda oynanan Meksika-Ekvador maçında da görev aldı.

Kariyerinde daha önce UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finalleri bulunan Vincic, EURO 2024'te Fransa-İspanya yarı finalinde düdük çaldı.

Slavko Vincic

SÜPER LİG'DE DERBİ YÖNETTİ

Dünyaca ünlü Sloven hakem, 24 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig'de oynanan ve golsüz sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası