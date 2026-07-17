Türkiye'de konut satışları haziran ayında yükselişini sürdürdü. İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406'ya, ikinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artışla 86 bin 573'e ulaştı. Aynı dönemde Yabancılara yapılan satışlarda da yükseliş yaşandı. En fazla konut alımını ise Rusya Federasyonu vatandaşları gerçekleştirdi.

Türkiye'de konut satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre artışını sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda toplam konut satışları yıllık bazda yükselirken, en dikkat çekici artış ipotekli satışlarda yaşandı.

Haziran ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406'ya ulaştı. İkinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artışla 86 bin 573 olarak gerçekleşti. Böylece toplam satışların yüzde 33,4'ünü ilk el, yüzde 66,6'sını ise ikinci el konutlar oluşturdu.

İpotekli konut satışları da güçlü yükseliş kaydetti. Haziran ayında ipotekli satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,1 artarak 25 bin 993'e çıktı. Diğer satış türleri ise yüzde 7,1 artışla 103 bin 986 oldu. Toplam satışların yüzde 20'si ipotekli, yüzde 80'i ise diğer satışlardan oluştu.

Öte yandan takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 1,5, ikinci el satışlar ise yüzde 8,6 geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ilk el konut satışları bir önceki aya göre yüzde 2,3, ikinci el satışlar ise yüzde 0,9 arttı.

Türkiyede konut satışlarında yükseliş sürüyor! Ruslar ilk sırada

YABANCILARA SATIŞTA RUSLAR İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15'e yükseldi. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Buna karşın yılın ilk altı ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83 oldu. Haziran ayında en fazla konut satışı 381 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, Rusya'yı 170'er konutla Ukrayna ve İran vatandaşları izledi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DA ARTIŞ

İş yeri satışlarında da yükseliş sürdü. Haziran ayında ilk el iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 artarak 5 bin 126'ya, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,6 artışla 11 bin 439'a çıktı.

İpotekli iş yeri satışları yüzde 86,7 artarak 745 olurken, diğer iş yeri satışları yüzde 17,2 yükselişle 15 bin 820 olarak kaydedildi.

Türkiyede konut satışlarında yükseliş sürüyor! Ruslar ilk sırada

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 4,9 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,6 geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ilk el iş yeri satışları aylık bazda yüzde 4, ikinci el satışlar ise yüzde 1,4 arttı.



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