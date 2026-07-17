Yargı alanında çok sayıda düzenleme içeren 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih ve Resmi Gazete'de yayımlanma süreci kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman Resmi Gazete'de yayınlanacak?

Yargı sisteminde çeşitli alanlarda değişiklik öngören 12. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Kanunun yürürlüğe girmesi için gözler şimdi Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe çevrildi.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK?

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 12. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. 17 Temmuz 2026 itibarıyla düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

12. Yargı Paketi ne zaman Resmi Gazetede yayınlanacak? TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teklifin TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını belirtti. Bakan Gürlek açıklamasında, "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaştı. Teklifin hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza ve teklifin kabulü için güçlü destek Cumhur İttifakı’mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekillerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Yargı Paketimizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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