Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından bugün de yine Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir veli, şüpheli hareketler sergilemesinin ardından polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Hafta başında Şanlıurfa'da okuldan atılan bir lise öğrencisi, okul basarak 20'ye yakın kişiyi yaralayıp intihar etmişti. Bir sonraki gün ise Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli okulunda 9 kişiyi öldürüp, 16 kişiyi yaralanmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldürüldüğü Ayser Çalık Ortaokulu kapatılıyor

"VELİYİM" DEYİP ŞÜPHELİ DAVRANDI

Yaşanan olayların ardından okullardaki güvenlik önlemleri artırılırken Şanlıurfa'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki bir ortaokula gelerek kendisini veli olarak tanıtan kişinin, şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ÖĞRETMENİN YARALANDIĞI İDDİASI YALANLANDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı" şeklinde yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

