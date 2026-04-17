İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldürüldüğü Ayser Çalık Ortaokulu kapatılıyor
Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu kapatılıyor. Okulda öğrenim gören öğrenciler, çevredeki okullara nakledilecek.
Özetle DinleKahramanmaraş'ta 10 kişinin öldürüldüğü Ayser Çalı...
Kaydet
Gündem az önce
Kahramanmaraş Valiliği, silahlı saldırı yaşanan Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim öğretime devam edilip edilmeyeceğini değerlendirerek öğrencilerin çevredeki okullara nakledilmesine karar verdi.
- Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
- Öğrenciler, 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayıldı.
- Valilik, öğrencilerin çevredeki okullara nakledilmesi sürecini başlattı.
- Öğrenciler gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitime devam edecek.
- Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili süreç daha sonra kararlaştırılacak.
0:00 0:00
1x
Kahramanmaraş Valiliği, önceki gün yaşanan silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim öğretime devam edilip edilmemesine ilişkin süreci değerlendirdi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEK
Saldırı sonrası 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayılan öğrencilerin, çevredeki okullara nakledilmesini kararlaştıran valilik, öğrencilerin nakil sürecini başlattı.
Öğrenciler, gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitim öğretime devam edecek.
Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR