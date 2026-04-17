Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu kapatılıyor. Okulda öğrenim gören öğrenciler, çevredeki okullara nakledilecek.

Kahramanmaraş Valiliği, önceki gün yaşanan silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim öğretime devam edilip edilmemesine ilişkin süreci değerlendirdi.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEK

Saldırı sonrası 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayılan öğrencilerin, çevredeki okullara nakledilmesini kararlaştıran valilik, öğrencilerin nakil sürecini başlattı.

Öğrenciler, gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitim öğretime devam edecek.

Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.

