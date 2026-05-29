İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, lise yıllarında dünyadaki adaletsizliklere karşı “gerçeği haykırma” isteğiyle başlayan kariyer yolculuğunu, kaymakam babasının yönetim anlayışından aldığı ilhamı ve üç çocuk annesi bir yönetici olarak hayatı nasıl dengelediğini anlattı.

GAMZE ERDOĞAN- Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olarak akıllara kazınan şimdinin İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ile Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldik. İçişleri Bakan Yardımcıları arasında tek kadın olan ve bakanlıkta Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kritik alanlarda görev yapan Yiğitbaşı’nın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle...

Kadının bürokrasideki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle ben kadın ve erkeği birbirinin rakibi olarak değil, toplumsal dengenin ve medeniyetimizin iki ana sütunu olarak görüyorum. Genç kadınlarımıza tavsiyem; kendilerini tek bir kalıba sıkıştırmak isteyen sığ ve Batı merkezli yaklaşımlardan uzak durmaları. Bizler geçmişte yasaklarla ve zorluklarla mücadele ederek bu alanlarda kendimize yer açtık; bugünün genç kadınları ise çok daha prangasız, çok daha özgür bir Türkiye’de yetişiyorlar. Önlerindeki bu geniş fırsat eşitliğinin kıymetini bilmeliler.

Kübra Güran Yiğitbaşı ile bayram sohbeti... "Benim rol modelim kaymakam babam"

Ailenize zaman ayırabiliyor musunuz?

İki kız, bir erkek evlat annesiyim. Elbette bu yoğun çalışma temposunu tek başıma göğüslemem mümkün değil; en büyük gücüm, bu fedakârlığı benimle omuz omuza paylaşan değerli eşim oldu. Biz aile olmayı sadece aynı çatı altında yaşamak değil, ortak bir mefkureye birlikte inanmak olarak görüyoruz. Anneliğin sadece evde geçirilen saatlerle sınırlı olmadığına, onlara bir duruş ve vizyon kazandırmak olduğuna inanıyorum. Bu noktada en büyük gücümüz ve sarsılmaz kalemiz aile. Bir kadının eğitim alması, üretmesi ve çalışma hayatında sorumluluk üstlenmesi ne kadar kıymetliyse; ailenin birliğini gözetmesi, nesilleri şefkatle yetiştirmesi ve ev hayatının bereketini koruması da bir o kadar hayati ve saygın.

“Nerede o eski bayramlar...” cümlesi için ne düşünüyorsunuz?

Eskiye ve geçmişteki bayramlara duyulan özlemi ben bir samimiyet ve yakınlık arayışı olarak okuyorum. Çok geniş bir ailenin parçası olarak çocukluğumu geçirdim. Anne ve babamın kalabalık ailelerden gelmesi aile büyükleri; teyze, amca, hala, dayı ve kuzenlerden oluşan güçlü bağlar ile hemhâl olmayı mümkün kıldı. Benim için o günlerin kokusu da neşesi de unutulmaz.

Eğitim hayatınızdan bahsedebilir misiniz?

İletişim okumak istememdeki en önemli neden, lise yıllarımda tanık olduğum Bosna Savaşı’nda kadın, çocuk ve yaşlıların dünyanın gözü önünde zulme uğramasıydı. Bu acılar, bende haksızlıkları anlatma, gerçeği haykırma ve kötülüklere karşı durma isteği uyandırdı.

İmam Hatip lisesinde edindiğim Müslümanca sorumluluk bilinci ve insanlara faydalı olma hayalim de bu yolu güçlendirdi. Medya eğitimiyle birlikte insan ve toplum üzerindeki etkileri daha iyi kavradım; doktorada söylem, propaganda ve iknayı siyasal iletişim ekseninde çalıştım. Bunun yanı sıra bir kaymakam kızı olarak babamın yöneticilik vasıflarından da etkilendiğimi ifade etmem gerekiyor. 80’li yılların ortalarında, Adıyaman Samsat’ta babam kaymakamlık yaparken onun devleti temsil eden bir yönetici olarak milletimizle kurduğu bağ, samimiyet ve güven veren yaklaşım benim özellikle valilik görevimde ve genel olarak da yöneticiliğimde daima örneğim olmuştur.

SON GELİŞİ ÂDETA BİR VEDA GİBİYDİ

Önceki görevlerinizde unutamadığınız bir anı var mı?

Büyükkalecik’te yalnız yaşayan 90 yaşındaki hayat dolu Şerife teyzeyi evinde ziyaret ettik ve Vefa projesi personeliyle kurduğu evlat gibi sıcak bağa, devletimizin şefkatine şahit olduk. Bir yıl sonra içinden gelen bir sesle valiliğe bizzat gelerek beni ziyaret etti; kendisiyle sıcacık bir sohbet edip göz muayenesine gönderdikten kısa süre sonra vefat haberini aldım. Son gelişiyle âdeta bana veda eden Şerife teyzemin kurduğu o akrabalıktan öte bağ, gösterdiği samimiyet ve sahiplenme duygusu benim için unutulmaz bir anı oldu.

ÖZEL BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU

6 Şubat depremleri sonrası Hatay’da görev yaptığım süreç hem anneliğimi hem de çocuklarımla aramdaki bağı derinleştiren özel bir dönüm noktası oldu.

