Kastamonu'da yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden Elif Özkan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçmişti. Ancak Elif'in ailesi, olayın cinayet olduğunu öne sürerek çarpıcı iddialarda bulundu.

3 çocuk annesi Elif Özkan yaklaşık 1 yıl önce Kastamonu'da hayatını kaybetmiş, olay kayıtlara intihara olarak geçmişti.

İddiaya göre; 15 Temmuz 2025'te Hanönü'nde eşinin ailesiyle aynı binada yaşayan Elif Özkan'ın kayınpederi ve görümcesi, gelinleri Elif'in yaklaşık 10 yıl önce bir akrabalarına sarılırken görülmesiyle ilgili kavga etti.

Üst katta eşi N.Ö. ile dışarı çıkmaya hazırlanan Elif Özkan bunları duyarak çatı katında hayatına son verdi. Bu iddialara inanmayan Elif Özkan'ın ailesi, olayın intihar değil cinayet olduğunu savunarak, dosyada çok sayıda çelişki bulunduğunu ifade etti.

"OLAY YERİNDEKİ İP İLE BOĞAZINDAKİ İP İZLERİ ÖRTÜŞMÜYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre Elif Özkan'ın ağabeyi Orhan Karadağ; söz konusu 'namus' iddiasının yıllarca gündeme gelmediğini, Elif'in eşinin dahi olay gününe kadar böyle bir şeyden haberdar olmadığını ve hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Karadağ, kardeşinin hayatına son verdiği iddia edilen iple, boğazındaki ip izlerinin birbiriyle örtüşmediğinin altını çizdi.

Elif Özkan

"KARDEŞİM HİÇBİR ZAMAN İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ"

Ağabey Karadağ, olayda Özkan'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin birlikte hareket ettiğine inandığını belirterek, "Eşiyle dışarı çıkmaya hazırlanıyordu. Evden çıkacak insan neden birkaç dakika sonra kendini assın? Kardeşim hiçbir zaman intihar edecek biri değildi." dedi.

ÜZERİNDEKİ KIYAFETLER DİKKAT ÇEKTİ

Elif Özkan'ın temmuz sıcağında kazak giymesi de ailede ciddi bir şüpheye yol açtı. Elif'in ablası Fatma Çapar, havanın sıcak olmasının yanı sıra kardeşinin hiçbir zaman bu tarz kıyafetler giymediğini, üzerindeki kıyafetlerin değiştirilmiş olabileceğini ifade etti.

AİLEDEN 'DOSYA YENİDEN AÇILSIN' TALEBİ

N.Ö'nün ailesinin otopsinin ardından kıyafetleri teslim alıp yakması da şüpheleri derinleştirdi. Savcılığın takipsizlik kararına itiraz ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten aile, dosyanın yeniden açılmasını ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası