Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024’teki yerel seçimler öncesi Muhittin Böcek ve oğlunun Özel’in talebi üzerine 1 milyon avro rüşvet verdikleri iddialarına ilişkin soruşturma dosyasını, yetkisizlik kararı vererek Ankara’ya gönderdi.

Berat Temiz ANKARA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in, yerel seçimlerden önce Özgür Özel’in talebi ve Veli Ağbaba’nın talimatıyla ayrı ayrı 1 milyon Euro ile 200 bin dolar verdikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

Dosya için yetkisizlik kararı veren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

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MEVCUTTA 56 FEZLEKESİ BULUNUYOR

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda, Özgür Özel hakkında hali hazırda 56 adet fezleke bulunuyor. CHP’li yaklaşık 70 vekil hakkında ise 329 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Söz konusu dosyadan yeni bir fezleke hazırlanması halinde Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’te bulunan fezleke sayısı 57’ye yükselecek.

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