Muhittin Böcek ve oğlunun, Özgür Özel'e yönelik "milyon avroluk" para iddiaları parti yönetiminde rahatsızlığı artırdı. İstifaya yanaşmayan Böcek için bugün yapılacak MYK toplantısında ihraç formülünün masaya gelmesi bekleniyor.

BERAT TEMİZ/ ANKARA- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in, yerel seçimlerden önce Özgür Özel’in talebi ve Veli Ağbaba’nın talimatıyla ayrı ayrı 1 milyon avro ile 200 bin dolar verdiklerini iddia etmesi parti içerisinde rahatsızlığı büyüttü.

Parti yönetiminin Böcek’in gönüllü olarak istifa etmesini beklediği, ancak Böcek’in istifaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Muhittin Böcek, CHP'de kriz oldu: 'İstifa et' baskısı artıyor

Parti kurmayları, Özkan Yalım sürecinde yapılan hatanın bir benzerinin Böcek için yapılmaması gerektiğini savunuyor.

Kurmaylar, özellikle genel merkeze uzanan iddiaların partiyi zan altında bıraktığını savunuyor. Böcek’in son dönemde cezaevinde CHP’li yöneticiler ve parti avukatlarıyla da görüşmediği öğrenildi.

CHP’de bugün gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Böcek’in ihracının gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Bazı kurmayların sürecin uzamasının CHP’ye siyasi maliyet çıkaracağı görüşünü dile getiriyor.

