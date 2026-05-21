Muhittin Böcek, CHP'de kriz oldu: 'İstifa et' baskısı artıyor
Muhittin Böcek ve oğlunun, Özgür Özel'e yönelik "milyon avroluk" para iddiaları parti yönetiminde rahatsızlığı artırdı. İstifaya yanaşmayan Böcek için bugün yapılacak MYK toplantısında ihraç formülünün masaya gelmesi bekleniyor.
- Böcek'in gönüllü istifası bekleniyor ancak Böcek istifaya sıcak bakmıyor.
- Özgür Özel'in talebi ve Veli Ağbaba'nın talimatıyla ayrı ayrı 1 milyon avro ile 200 bin dolar verdikleri iddia ediliyor.
- Parti kurmayları, Özkan Yalım sürecinde yapılan hatanın bir benzerinin Böcek için yapılmaması gerektiğini savunuyor.
- Genel merkeze uzanan iddiaların partiyi zan altında bıraktığı belirtiliyor.
- Böcek'in son dönemde cezaevinde CHP'li yöneticiler ve parti avukatlarıyla görüşmediği ifade ediliyor.
- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Böcek'in ihracının gündeme gelebileceği belirtiliyor.
BERAT TEMİZ/ ANKARA- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in, yerel seçimlerden önce Özgür Özel’in talebi ve Veli Ağbaba’nın talimatıyla ayrı ayrı 1 milyon avro ile 200 bin dolar verdiklerini iddia etmesi parti içerisinde rahatsızlığı büyüttü.
Parti yönetiminin Böcek’in gönüllü olarak istifa etmesini beklediği, ancak Böcek’in istifaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Parti kurmayları, Özkan Yalım sürecinde yapılan hatanın bir benzerinin Böcek için yapılmaması gerektiğini savunuyor.
Kurmaylar, özellikle genel merkeze uzanan iddiaların partiyi zan altında bıraktığını savunuyor. Böcek’in son dönemde cezaevinde CHP’li yöneticiler ve parti avukatlarıyla da görüşmediği öğrenildi.
CHP’de bugün gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Böcek’in ihracının gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Bazı kurmayların sürecin uzamasının CHP’ye siyasi maliyet çıkaracağı görüşünü dile getiriyor.