Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında “Terörsüz Türkiye” sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, “Terörü gündemimizden çıkarana kadar mücadelemiz devam edecek” mesajı verdi.

EMRAH ÖZCAN- AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini söyledi.

“Süreç başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz. Aramıza nifak sokamayız. Bu işi hep birlikte çözeceğiz ve beraber başarıya ulaştıracağız” diyen Erdoğan, “Fitne odaklarının söylediklerine aldırış etmeyin. Azami hassasiyet gösterin. Seçim sath-ı maili olan 2028’e yol kazasız girelim. Terörsüz Türkiye eşittir Türkiye’nin geleceği demektir. Terörü ülke gündemimizden çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ayrıca, son araştırmalar neticesinde Türkiye’de 15 yaş altına uygulanacak sosyal medya yasağına, toplum nezdinde büyük bir destek olduğu belirtildi. Parti tarafından yapılan anketlerde ise, “Savaş olsa ülkeyi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusuna vatandaşın yüzde 46’sının Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdiği, vatandaşın yüzde 33’ünün ise başka bir lider, yüzde 20’sinin ise kararsız yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

