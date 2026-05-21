MİA'dan İran savaşı raporu: Türkiye, stratejik avantaj sağladı
Millî İstihbarat Akademisi tarafından yayımlanan raporda, ABD/İsrail-İran savaşının yalnızca askerî değil; yapay zekâ, elektronik harp, enerji güvenliği ve bilişsel savaş gibi alanlarda da yeni bir dönemin kapısını araladığı vurgulandı.
YEŞİM ERASLAN- Millî İstihbarat Akademisinin (MİA) “Askerî ve Jeopolitik Perspektiften ABD/İsrail-İran Savaşı ve Türkiye” başlıklı raporu yayımlandı.
Raporda, savaşın yalnızca askerî açıdan değil yapay zekâ destekli sistemler, elektronik harp, kritik altyapı güvenliği, enerji arz güvenliği, bilişsel savaş, toplumsal dayanıklılık ve diplomatik dengeler bakımından da yeni bir döneme işaret ettiğinin altı çizildi.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın, modern harp ortamının platform merkezli anlayıştan veri, ağ, üretim kapasitesi ve operasyonel sürdürülebilirlik eksenli yeni bir yapıya evirildiğini gösterdiği ifade edildi.
Raporda, Körfez’deki harbin, modern savaş anlayışı, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye’nin stratejik öncelikleri açısından çok boyutlu sonuçlar ortaya çıkardığı belirtildi.
Ankara’nın çok boyutlu diplomatik kapasitesinin savaş sürecinde önemli stratejik avantaj sağladığı ifade edilen raporda Türkiye’nin jeopolitik konumu, savunma sanayisi altyapısı, operasyonel deneyimi ve diplomatik esnekliği sayesinde yeni dönemde “güvenlik ve istikrar sağlayıcı” aktörlerden biri hâline geldiğine dikkat çekildi.