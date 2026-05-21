Bayram öncesi artan talep uçak bileti fiyatlarını yükseltti. ENUYGUN.com yetkilisi Orkun Özkan, Antalya ve Trabzon gibi yoğun hatlarda fiyatların 6.990 TL’lik tavan seviyeye ulaştığını, bilet aramalarının ise normal döneme göre üç kat arttığını açıkladı.

Kurban Bayramı öncesinde uçak bileti fiyatları 'tavan'a vurdu. ENUYGUN.com Uçak İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orkun Özkan, bu yıl yolcuların biletlerini geçmiş yıllara oranla çok daha erken almaya başladığını belirterek Antalya ve Trabzon gibi popüler hatlarda fiyatların tavan seviye olan 6.990 TL'ye ulaştığını paylaştı.

Arama 3 kat arttı, uçak bileti fiyatı ‘tavan’da! Antalya 6.990 TL

Uçuşlarda uygulanan tavan fiyat uygulamasına dikkat çeken Özkan, biletlerin son %30’luk kısmının tavan fiyattan satıldığını hatırlatarak şu örnekleri paylaştı:

"Antalya; normal dönemde 3.000 -3.500 TL bandında olan biletler, bayramda tavan fiyat olan 6.990 TL seviyelerine ulaştı.

Trabzon; 4.000 TL bandından 6.500 TL seviyelerine yükseldi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu; Diyarbakır, Van ve Mardin en çok talep gören ve fiyatların yükseldiği destinasyonlar arasında ilk sıralarda yer alıyor"



