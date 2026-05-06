Orta Doğu'daki çatışmalar sonrasında ortaya çıkan ‘yakıt krizi sonrasında havayolları bir bir yeni kararlarını açıklarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi. Uraloğlu “Türkiye jet yakıtı ihraç eden ülkelerden bir tanesi. Ülkemizde böyle bir problem olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim” dedi.

Orta Doğu'daki çatışmalar aralıklı olarak sürerken, jet fiyatları iki katına çıkmış, krizden havayolu şirketleri dev etkilenmişti. Krizin en ağır etkilediği şirketlerden biri olan Spirit Airlines, tüm uçuşlarını durdurduğunu ve faaliyetlerine son verdiğini duyurmuştu.

Lufthansa Group yakıt tasarrufu amacıyla önümüzdeki altı ayda 20 bin uçuşu iptal etme kararı alırken, United Airlines ise bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış planladığını bildirmişti. Uçak yakıtlarında patlak veren kriz sonrasında gözler bu durumdan Türkiye’nin de etkilenip etkilenmeyeceğine çevrilmişti.

"ÜLKEMİZDE PROBLEM YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merak edilen soruyu cevapladı. Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu “Türkiye jet yakıtı ihraç eden ülkelerden bir tanesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla gerekli koordinasyon içerisindeyiz. Ülkemizde böyle bir problem olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim” dedi.

ORTA KORİDORU VURGUSU

Birçok ülkeyle ikili görüşmeler yapıldığını belirten Uraloğlu “Artık Türkiye'nin merkezinde olduğu Orta Koridoru, Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Üç Deniz Girişimi'ni daha yoğun konuştuğumuz bir süreç içerisindeyiz" dedi.

Bakan Uraloğlu Orta Doğu'daki kriz süreciyle beraber ulaştırma koridorlarının ne kadar önemli ve kıymetli olduğunun bir kez daha hatırlandığını vurguladı.

NELER OLMUŞTU?

Orta Doğu'da artan çatışmaların enerji piyasalarına etkisi, küresel havacılık sektöründe ciddi bir krizi tetikledi. Jet yakıtı fiyatlarının kısa sürede iki katına çıkması, havayolu şirketlerinin operasyonlarını doğrudan etkilerken, birçok firma maliyet baskısıyla radikal kararlar almaya başladı.

Air France-KLM uzun mesafeli uçuşlarda bilet başına ek ücret uygulamasına geçerken, KLM zarar eden 150 Avrupa uçuşunu programdan çıkardı.

Öte yandan Cathay Pacific, AirAsia ve Thai Airways uçuş frekanslarını azaltırken, yakıt ek ücretlerini yüzde 10 ile 35 arasında artırma kararı aldı.

