NASA bilim insanları, Antarktika için geliştirdikleri yeni nesil radarı test ederken Grönland buzullarının derinliklerinde unutulmuş bir "hayalet şehre" rastladı. 1950’li yıllarda nükleer füze üssü olarak inşa edilen ancak buzun hareketleri nedeniyle terk edilen "Camp Century", 60 yıl sonra tüm tünelleri ve nükleer kalıntılarıyla yeniden gün yüzüne çıktı.

Nisan ayında Grönland üzerinde test uçuşu yapan NASA’nın Gulfstream III jeti, buz tabakasının ana kayaya kadar olan katmanlarını haritalarken beklenmedik bir kütle tespit etti.

Son teknoloji ürünü üç boyutlu radar sistemi, yüzeyin yaklaşık 30 metre altında gömülü kalan efsanevi Camp Century üssünü tüm detaylarıyla görüntüledi. Bilim insanları başlangıçta neyle karşılaştıklarını anlayamadılar; ancak veriler tarihsel planlarla karşılaştırıldığında, "buzun altındaki şehir" tüm ihtişamıyla ortaya çıktı.

NASA yanlışlıkla buldu: Soğuk Savaş'ın donmuş kabusu deri döndü!

SOĞUK SAVAŞ’IN NÜKLEER KALESİ: 600 FÜZE PLANI

1959 yılında ABD tarafından inşa edilen Camp Century, kamuoyuna "bilimsel araştırma istasyonu" olarak tanıtılmıştı. Ancak asıl amaç, Sovyetler Birliği’ne karşı 600 nükleer füzeyi buzun altına gizlemekti. 21 tünelden oluşan bu devasa yer altı kompleksi hastanesi, kilisesi, sineması ve hatta mini bir nükleer reaktörüyle tam teşekküllü bir kasaba gibi tasarlanmıştı. Ancak doğa, nükleer savaştan daha hızlı davrandı; eriyen ve hareket eden buzlar tünelleri tehdit edince üs 1964’te apar topar terk edildi.

TEKNOLOJİK DEVRİM: BUZUN İÇİNİ GÖREN "X-RAY" GÖRÜŞÜ

NASA’nın kullandığı deneysel radar teknolojisi, sadece dikey değil yanlardan da veri toplayarak buzun altındaki yapıların üç boyutlu haritasını çıkarabiliyor. Araştırmacılar, bu teknoloji sayesinde üssün tünel ağını, hayati alanlarını ve enerji altyapısını saniye saniye takip edebiliyor.

SAATLİ BOMBA

Keşfin heyecan verici olduğu kadar ürkütücü bir yanı da var. Bilim insanları, Grönland’daki erimenin devam etmesi durumunda üste bırakılan biyolojik, kimyasal ve en önemlisi radyoaktif atıkların açık havaya maruz kalmasından endişe ediyor. Eğer buzlar erimeye devam ederse, 1960’lardan kalma bu tehlikeli miras, kimsenin istemediği bir zamanda çevre felaketine yol açabilir.

