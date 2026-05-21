Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde geliştirilen yerli navigasyon projesiyle, Türkiye’nin konum verisinin yurt içinde üretilmesi, işlenmesi ve yönetilmesi hedefleniyor.

CEMAL EMRE KURT - Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, navigasyonun artık yalnızca yön bulma aracı olmadığını belirterek, “Navigasyon ülkelerin veri egemenliğini belirleyen stratejik bir altyapı hâline geldi. Türkiye’nin kendi verisini üreten ve yöneten bir yapıya kavuşmasını amaçlıyoruz. Kullanıcı verilerini koruyan ve ülke içinde değer üreten bir model oluşturacağız” dedi.

Projenin kamu kurumlarıyla entegre yürütüldüğünü belirten Küçükpehlivan, afet ve olağanüstü durumlarda dışa bağımlı sistemlerin risk oluşturduğuna dikkati çekti. Yerli navigasyonun bu kırılganlığı ortadan kaldıracağını ifade eden Küçükpehlivan, şunları söyledi: Harita Genel Müdürlüğünden 112 sistemlerine kadar geniş bir veri ekosistemiyle çalışıyoruz. TOGG ile iş birliğindeyiz. Akıllı telefonlardan araç içi sistemlere kadar entegre bir yapı kurmayı hedefliyoruz.

Yerli navigasyon geliyor! Türkiye kendi verisini yönetecek

2027 Ocak itibarıyla canlı trafik verisi, yoğunluk analizleri ve yapay zekâ destekli öngörü modellerinin devreye alınacağını belirterek, kullanıcılara en uygun rotanın sunulacağını ifade eden Küçükpehlivan “Üç yıl sonraki hedefimiz de kullanıcılar yola çıkmadan önce araçlarının şarjının hangi noktada tükeneceğini ve oraya saat kaçta varacaklarını görebilecek. Şarj istasyonları için rezervasyon yapılabilecek ve otopark sorunlarına akıllı çözümler üretilecek” diye konuştu.

Yerli navigasyonun yalnızca iç pazar için değil, küresel rekabet hedefiyle geliştirildiğini vurgulayan Küçükpehlivan, uygulamanın ilk etapta Türkiye ve KKTC’de kullanılacağını, ilerleyen süreçte ise Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılmasının hedeflendiğini kaydetti.Yerli navigasyonun adı ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak.

