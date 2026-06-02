Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda TGRT Haber ve program yorumcularını hedef alan açıklamalarına Gürkan Hacır'dan sert cevap geldi. Hacır, gazetecilerin hedef gösterildiğini söyledi ve “Yolsuzluk iddialarını ve kamuoyunun gündemindeki konuları konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

Özgür Özel’in grup toplantısında TGRT Haber’i ve program yorumcularını hedef alan açıklamalarına, TGRT Haber ekranlarından çok sert bir cevap geldi.

"Taksim Meydanı" programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır ve Cem Küçük, Özel’in gazetecileri hedef gösteren, hakaret ve aşağılama içeren üslubuna adeta ateş püskürdü.

Hacır, Özel’in açıklamalarının ardından eş zamanlı bir karalama kampanyasının düğmesine basıldığını ifade etti.

Özgür Özel’in TGRT Haber’i hedef alan açıklamalarına Gürkan Hacırdan sert cevap

"PARALI TROLLER KÜFÜRLERLE SALDIRIYA GEÇTİ"

Hacır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özel bugün yaptığınız bu grup toplantısında gene TGRT 'ye yönelik de böyle saldırgan ifadelerde bulundunuz. Hemen sonra X platformunda bize, bana, arkadaşlarıma yine paralı troller eş zamanlı olarak saldırıya geçtiler. Ve bize ağza alınmayacak küfürlerle hakaret etmeye başladılar. Biliyorum içine düştüğünüz zor durumdan ve bu girdaptan bir türlü çıkamıyorsunuz ve gitgide de üslubunuz saldırganlaşıyor.

Özgür Özel’in TGRT Haber’i hedef alan açıklamalarına Gürkan Hacırdan sert cevap

"YOLSUZLUKLARI, REZİLLİKLERİ KONUŞMAYALIM İSTİYORSUNUZ"

Ne yapacağınızı da şaşırmış haldesiniz. Tek sorumlu olarak da TGRT Haberi ve gazetecileri görüyorsunuz. Bizim yayınlarımızı görüyorsunuz. İstiyorsunuz ki biz bu programları yapmayalım, istiyorsunuz ki bu yolsuzlukları, bu rezaletleri konuşmayalım, Uşak'ı konuşmayalım, Antalya'yı konuşmayalım, poşetteki paraları konuşmayalım, bahsetmeyelim.

Üzgünüm Özgür Bey. Biz burada işimizi yapmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi saygı çerçevesinde ve düzeyli bir yayıncılıkla oturduğunuz koltuktan ve CHP'nin o güzelim şanlı tarihinden dolayı size ayrıca bir saygı göstermek zorundaydık. Şimdi mahkeme kararıyla CHP tarihinde yok sayıldınız. Ama biz gene bireysel nezaketimiz ve saygınlığımızı bozmayacağız. Size, sizin üslubunuzla cevap vermeyeceğiz"

Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez’in fiziksel özelliklerini hedef alarak sarf ettiği sözler de programda geniş yer buldu. Özel'in, bir dönem programda da görev alan Sönmez'e yönelik "iğrenç bıyıklı" şeklindeki aşağılamasına cevap veren Hacır, bu durumu hayretle izlediklerini söyledi:

"Atakan'ın bıyıklarına yönelik bile laf söyleyecek duruma gelmiş olmanızı da hayretle ve ibretle seyrediyoruz. İnsanların kişilik özelliklerini aşağılamanın nefret suçu olmasını bir tarafa koyun. Sola solculara yabancı oluşunuz, bu bıyığı tarif edişinizde de ortaya çıkıyor"

Özgür Özel’in TGRT Haber için kullandığı "zübükler" ifadesine ise Aziz Nesin'in ünlü eseri üzerinden cevap verildi. Özgür Özel’in kitap okumadığını ve edebiyat bilgisinin yetersiz olduğunu söyleyen Gürkan Hacır, romanın alt metnini şu sözlerle hatırlattı:

Özgür Özel’in TGRT Haber’i hedef alan açıklamalarına Gürkan Hacırdan sert cevap

"O kanaldaki Zübükler vesaire gibi bir laf kullanmışsınız. Edebiyat bilginizin de az olduğunu düşünüyorum. Kitap okunmadığınızı anlıyoruz. Aziz Nesin'in Zübük romanı toplumdaki siyasi ve bürokratik yozlaşmaya ele alan bir hiciv romanıdır. Ana karakter Zübükzade Bayram, çıkarcı, rüşvetçi ve sahtekar bir politikacı olarak tasvir edilir. Aziz Nesin bu karakter aracılığıyla halkı kandıran, çıkar peşinde koşan insanların iki yüzlülüğünü ve yozlaşmayı mizahi bir dille anlatır. Şimdi Zübük'ün kim olduğunu izleyicimizin takdirine ve tarihin şaşmaz öğreticiliğine bırakıyoruz"

"O LAFI AYNEN İADE EDİYORUM"

Cem Küçük ise Özgür Özel’in üslubunun kabul edilemez olduğunu belirterek çok daha sert ifadeler kullandı. Küçük, Özel’in hem gazetecilere yönelik "zübük" hakaretine hem de Atakan Sönmez'e yönelik fiziksel aşağılamasına şu sözlerle yüklendi:

"Bir kere o Zübükler lafını Sayın Özgür Özel'e aynen iade ediyorum. Yani bu çok ağır bir laf. İkincisi Atakan için söylediği şey, bu berbat bir üslup. Herhalde yine yine ayık kafayla çıkmadığı için bunu söylüyor.

Kardeşim İBB yolsuzluğun iş adamları haraca bağlanmış İstanbul'da konuşulmayacak mı? İzmir'de 4 milyar kayıp konuşulmayacak mı? Antalya'da bütün iş adamlarından para toplamış sevgililere para aktarmış. Dava dosyasına girmiş. Bak özel hayatı demiyorum. Davaya girmiş. Özkan Yalım zaten öyle... Bunlar konuşulmayacak mı?"

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