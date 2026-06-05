TFF 1'inci Lig'de 2025-2026 sezonunu 53 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Sivasspor, 10 Şubat'ta 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da İsmet Taşdemir dönemi karşılıklı anlaşma sonucu sona erdi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktör İsmet Taşdemir, arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İsmet Taşdemir

Kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Başkent Şafakspor FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK takımlarını çalıştıran Taşdemir, 10 Şubat'ta da Sivasspor ile 1,5 yılık sözleşme imzalamıştı.

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