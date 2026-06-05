TFF 1'inci Lig'de ayrılık: 1,5 yıllık imza attı, 4 ay görevde kaldı
TFF 1'inci Lig'de 2025-2026 sezonunu 53 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Sivasspor, 10 Şubat'ta 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.
- Sivasspor ve teknik direktör İsmet Taşdemir arasındaki sözleşme feshedildi.
- Sivasspor, Taşdemir ve teknik ekibine emek ve katkıları için teşekkür etti.
- İsmet Taşdemir, daha önce Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Başkent Şafakspor FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK gibi takımları çalıştırdı.
- Taşdemir, 10 Şubat'ta Sivasspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da İsmet Taşdemir dönemi karşılıklı anlaşma sonucu sona erdi.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktör İsmet Taşdemir, arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Başkent Şafakspor FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK takımlarını çalıştıran Taşdemir, 10 Şubat'ta da Sivasspor ile 1,5 yılık sözleşme imzalamıştı.