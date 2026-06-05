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Aydın'ın Efeler ilçesinde boş bir evde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isteyen polis ekiplerinin, kapıyı kırmamak adına ulaştıkları ev sahibi tarafından telefon dolandırıcısı sanılması ilginç anlara sahne oldu. Telefondaki polise inanmayarak yüzüne kapatan ve itfaiye ekiplerinin "Görüntülü arayalım, dolandırıcı değiliz" şeklindeki ısrarları sonucu şüphesini gidermek için olay yerine gelen şahıs; karşısında gerçekten polis ve itfaiyeyi görünce büyük bir mahcubiyet yaşayarak ekiplerden özür diledi.

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