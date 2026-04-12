A101 16 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu, teknoloji, elektrikli ulaşım, mutfak, kamp ve 23 Nisan temalı çocuk ürünleriyle yeni haftada dikkat çekiyor. Aldın Aldın broşürü ile yayımlanan yeni listede hem ulaşım ürünleri hem de ev içi kullanım için hazırlanan küçük ev aletleri öne çıkıyor. Peki, Bu hafta aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101'in 16 Nisan 2026 Perşembe günü başlayacak yeni aktüel kampanyasında farklı bütçelere hitap eden geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Bu haftanın broşüründe elektrikli araçtan akıllı mutfak robotuna, çocuklara yönelik hediyelik ürünlerden kamp ekipmanlarına kadar çok sayıda kategori öne çıkmış durumda.

Volta EV2 elektrikli araç 329.990 TL, Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 19.990 TL, üç tekerlekli elektrikli moped 79.990 TL ve VM6 elektrikli moped 59.990 TL fiyat etiketiyle listelendi.

70" UHD Smart tv 42.999 TL

50" 4K Ultra Smart LED Tv 26.999 TL

TV Box S 3. Nesil Medya Oynatıcı 3.999 TL

40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 9.599 TL

Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı 179 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 429 TL

Akım Korumalı 2 USB 1 Type-C 6'lı Uzatma Kablosu 469 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 15.399 TL

Çamaşır Makinesi 15.999 TL

Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

Buzdolabı 18.999 TL

Thermocooker Akıllı Mutfak Robotu 15.999 TL

Elektrikli Düdüklü Tencere 4.499 TL

Retro Kettle 1.299 TL

Şarjlı Pratik Rondo 499 TL

Çok Güçlü 4 Başlıklı Masaj Aleti 1.299 TL

6'sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti 1.499 TL

5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.599 TL

18 Parça Bardak Takımı 479 TL

Derin Fırın Tepsisi 339 TL

6'lı Pasta Tabağı 199 TL

Çok Amaçlı Kase 109 TL

Bölmeli Tereyağlık 109 TL

6'lı Çay Bardağı 199 TL

Kapaklı Servis Tabağı 429 TL

18 Parça Yemek Takımı 1.999 TL

36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 2.399 TL

Çelik Güveç Sahan Set 1.199 TL

Sahan Set 3'lü 999 TL

Sunumluk Tepsi 2'li 94,50 TL

Aynalı Kulplu Gold Tepsi 135 TL

Gold Metal Çerezlik 4'lü 94,50 TL

Gölgelikli Salıncak 3.999 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL

Dağcı Çantası 399 TL

6 Kanat Rüzgarlık 449 TL

Çantalı Portatif Ocak 1.099 TL

A101'DE ÇOCUKLAR İÇİN HEDİYELİK EŞYALAR

12 V Kumandalı Akülü Araba 11.999 TL

Smart Drone 1.799 TL

20 Jant Bisiklet 3.890 TL

Işıklı Paten 799 TL

Tahta Kaykay 599 TL

LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter'ı 799 TL

88 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Piyano 11.999 TL

61 Tuşlu Org 1.099 TL

Çocuk Güneş Gözlükleri 199 TL

Tek Kişilik Alez 349 TL

Çift Kişilik Alez 449 TL

Yastık Alezi 99,50 TL

