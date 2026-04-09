BİM 10 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Nisan listesinde televizyon, cep telefonu, bahçe ekipmanları, küçük ev aletleri ve indirimli ürünler dikkat çekerken, “BİM'de bu hafta neler var?” sorusu da araştırılıyor.

BİM 10 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler belli oldu. BİM katalog ürünleri arasında elektronik ürünler, bahçe ekipmanları, mutfak ürünleri ve tekstil ürünleri öne çıkarken, BİM aktüel 10 Nisan listesi alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Bu haftanın en dikkat çeken kategorilerinden biri bahçe ürünleri oldu. Bahçe saklama kutusu, saksı çeşitleri, fide dikme aparatları ve su püskürtücüler gibi ürünler bahar sezonuna hazırlık yapanlar için satışa çıkıyor. Ayrıca dekoratif bahçe objeleri ve solar aydınlatmalar da uygun fiyat seçenekleriyle listede yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi 10 Nisan 2026! Bahçe ekipmanları dekoratif ürünler raflara geliyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 10 NİSAN 2026

Solar Figürlü Metal Saplama 429 TL

Solar Led 3 Dal Çiçek Saplama 299 TL

Solar Led Saplama Aydınlatma 55 TL

Solar Duvar Lambası 279 TL

Solar Dekoratif Aydınlatma 329 TL

Solar Duvar Aydınlatma 319 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi 10 Nisan 2026! Bahçe ekipmanları dekoratif ürünler raflara geliyor

Mini Ütü Masası 369 TL

Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 179 TL

Ayaklı Tatlı Kasesi 139 TL

Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3'lü 75 TL

Paşabahçe Çay Takımı 12 Parça 279 TL

Metal Tepsili Çerezlik Seti 139 TL

Desenli Porselen Çerezlik Seti 149 TL

Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3'lü 89 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi 10 Nisan 2026! Bahçe ekipmanları dekoratif ürünler raflara geliyor

Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google Tv 21.500 TL

Dijitsu 50' 4K UHD QLED Google Tv 14.500 TL

Philips Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 1.990 TL

Yaprak Led Işık Zinciri 99 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi 10 Nisan 2026! Bahçe ekipmanları dekoratif ürünler raflara geliyor

Bahçe Saklama Kutusu 699 TL

Lale Demeti 8'li 179 TL

Su Püskürtücü Aparat 169 TL

Bitki Destek Kafesi 69 TL

Fidan Bağlama Teli 69 TL

Fide Dikme Aparatı 39 TL

Su Püskürtücü 59 TL

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

Root Masa 675 TL

Hazneli Su Pompası 1999 TL

Ayaklı Saksı 159 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi 10 Nisan 2026! Bahçe ekipmanları dekoratif ürünler raflara geliyor

Metal Dekoratif Bisiklet 699 TL

7 Kanat Rüzgar Gülü 99 TL

Dekoratif Kuş 199 TL

Dekoratif Bahçe Objeleri 99 TL

Dekoratif Metal Saksı Süsleri 129 TL

Dekoratif Flamingo 99 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi 10 Nisan 2026! Bahçe ekipmanları dekoratif ürünler raflara geliyor

Benzinli Ağaç Kesme Motoru 4.490 TL

Benzinli Motorlu Tırpan 4.750 TL

SGS Ahşap Saplı Çelik Keser 189 TL

Zebra Nitril Kaplı Örme Eldiven 39 TL

Budama Testeresi 199 TL

Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 129 TL

Pürmüz Seti 369 TL

Budama Makası 245 TL

Çalı Fırçası 129 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi 10 Nisan 2026! Bahçe ekipmanları dekoratif ürünler raflara geliyor

Çocuk Eva Sandalet 99 TL

Çocuk Çift Toka Terlik 99 TL

Kadın / Erkek Eva Sandalet 129 TL

Kadın / Erkek Kalın Taban Tek Bantlı Terlik 139 TL

Yüz Havlusu 99 TL

El Havlusu 69 TL

Kadın / Erkek T-Shirt 289 TL

Kadın Örme Alt 349 TL

Erkek Dokuma Alt 349 TL

Su Emici Paspas 99 TL

