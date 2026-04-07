Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kalması nedeniyle gözler bir kez daha 2026 tatil takvimine çevrildi. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümü olan 23 Nisan bu yıl hafta içerisine denk geliyor. Peki, 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 24 Nisan tatil mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması dolayısıyla yurt genelinde kutlamalar ve şenlikler gerçekleşecek. Öğrencilerin bu özel gün öncesinde en çok merak ettiği konulardan başında tatil takvimi geliyor.

23 NİSAN 2026 HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 takviminde Perşembe günü kutlanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince bu tarih, 1 tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

24 NİSAN TATİL Mİ?

23 Nisan’ın ertesi günü olan 24 Nisan Cuma, resmi tatil kapsamında yer almıyor. Ancak çalışanlar isterse bu günü izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 günlük uzun tatil planı yapabiliyor.

