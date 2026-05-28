Fransa, okul ve siber zorbalığı müstakil bir suç kabul ederek cezai yaptırım dönemini başlattı. 2022'de yürürlüğe giren kanunla sistematik baskı ve psikolojik şiddete ağır cezalar gelirken okullarda özel mücadele ekipleri, erken tespit görevlileri ve öğrenci elçileriyle önleyici tedbirler alınıyor.

ESMA ALTIN- Son yıllarda Türkiye ve dünya genelinde artış gösteren akran zorbalığı ile siber zorbalık vakaları, ülkeleri eğitim politikalarını ve hukuki düzenlemelerini yeniden gözden geçirmeye yönlendiriyor.

Çocukların okul ortamında güvenliğinin sağlanmasına yönelik küresel mücadele kapsamında farklı ülke uygulamaları ve iyi örnekler de yakından inceleniyor.

Bu kapsamda Fransa, okul zorbalığını açık biçimde suç olarak tanımlayan ve cezai yaptırımlara bağlayan düzenlemeleriyle uluslararası alanda dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Akran zorbalığına Fransa modeli: Müstakil suç sayılıyor

Fransa’da 2022 tarihinde kabul edilen “Okul Zorbalığıyla Mücadeleyi Amaçlayan Kanun” ile “okul zorbalığı” ilk kez müstakil bir suç olarak ceza hukuku kapsamına alındı.

Düzenleme kapsamında okul ortamında gerçekleşen sistematik baskı, psikolojik şiddet ve taciz davranışları cezai yaptırıma bağlanırken, siber zorbalık da açık biçimde suç kapsamına dâhil edildi.

Akran zorbalığına Fransa modeli: Müstakil suç sayılıyor

Okul temelli önleme politikaları çerçevesinde yürütülen programlarda, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren zorbalık ve siber zorbalık konusunda bilinçlendirilmesi, öğretmenlerin özel eğitimlerden geçirilmesi ve her okulda zorbalıkla mücadele ekiplerinin oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca okullarda görev yapan “zorbalık irtibat görevlileri” ve öğrenci elçileri aracılığıyla riskli durumların erken aşamada tespit edilmesi öngörülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası