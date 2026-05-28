Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 yaşındaki şüpheli, hastaneye zarar verip çevredeki vatandaşları rahatsız etti. Duruma müdahale etmek isteyen 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan akrabasına da saldırdı. Şüphelinin kısa süre önce cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığı ve olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı.19 yaşındaki S.T. isimli erkek şahsın hastanedeki vatandaşları rahatsız ettiği iddiası üzerine güvenlik görevlileri kendisini uyarmak istedi.

Bu esnada taraflar arasında kısa sürede tartışma çıktı. S.T., yanında bulunan bıçak ile hastanenin güvenlik görevlilerinden B.S. ile N.Ş.’yi yaraladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan güvenlik görevlilerine, hastanedeki sağlık personeli tarafından anında müdahale edildi.

Adıyaman'da hastanede dehşet anları! 19 yaşındaki genç 3 kişi yaraladı

BIÇAKLA ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT ETTİ

Güvenlik görevlilerini yaralayan saldırgan, daha sonra hastanenin acil servis kapısının önüne çıktı. Elindeki bıçakla tehditler savuran gence müdahale etmek isteyen akrabası S.G. de bıçak darbesiyle kolundan yaralandı.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırgan tavırlarını sürdüren ve alkollü olduğu belirlenen şüpheliye polis ekiplerince müdahale edildi. Bıçağı elinden bırakmayan genç, polis ekiplerinin biber gazı kullanmasıyla etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, daha sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlının aynı zamanda hastane içindeki bazı elektronik malzemelere de zarar verdiği öğrenildi.

Öte yandan denetimli serbestlik kapsamında yakın zamanda cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

