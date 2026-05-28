Kurban Bayramı’nda toplanan ham derilerin doğru şekilde işlenmesi, deri ve kürk sektörüne yüz milyonlarca dolarlık katma değer sağlarken, ihracat ve üretim kapasitesine de önemli katkı sunuyor.

Bayram sürecinde toplanan deriler ayakkabıdan çantaya, saraciyeden konfeksiyona kadar birçok alanda işlenerek ihracata dönük üretimde kullanılırken, sektör temsilcileri doğru toplama ve muhafaza yöntemleriyle ekonomiye kazandırılacak ham deri miktarının artırılabileceğine dikkati çekiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Musa Evin “Kurban derileri deri sektörüne ham deri olarak 700-800 milyon dolarlık ivme oluşturmakta. Tabakhanelerde işlendikten sonra mamul olarak ayakkabı, çanta, kemer, deri ve kürk eşyası olarak 800 milyon dolarlık ciroya eş değer. Jelatin olarak da ayrı bir değer oluşturmaktadır” dedi.

Kurban derilerinin Türkiye’deki kürk sektörü için çok önemli olduğunu belirten Evin “Kurban Bayramı’nda Türkiye’ye ithal deri girişi azalıyor. Bu da deri sektörü için büyük bir kazanç. Yaz dönemine denk gelen Kurban Bayramı’nda ham derilerin özellikle soğuk hava depolarında korunması çok önemli. Yoksa ham deriler bozuluyor, zarar görüyor. Ayrıca ham derilerin ekonomiye tam olarak kazandırılması Türk deri sektörüne çok büyük katkı sağlayacaktır. Deri sektörü cari fazlası veren sektörlerden bir tanesi. Yaklaşık 2,5 milyar dolar ihracatımız var” diye konuştu.



